Linnavalitsus tahab riidemüüjad turuhoonest välja tõsta

Haapsalu Linnahooldus andis oktoobri keskel Haapsalu turuhoones tegutsevatele rõivakaupmeestele teada, et lõpetab nendega veebruari keskpaigas rendilepingu.

Haapsalu turgu haldava Haapsalu Linnahoolduse juht Alo Lõps põhjendas riidemüüjatega rendilepingu ülesütlemist sellega, et linn tahab turuhoones laiendada OTTi talupoodi ja teise poole majast anda toidupanga käsutusse. Lisaks saab turuhoones ruumid puuetega inimeste töökeskus.

Praegu tegutseb Haapsalu turuhoones OTTi talupoe kõrval kolm rõivamüüjat, lisaks kaupleb avaturul veel kaks valmisriiete müüjat, kes oma kaubakotte samuti turuhoones hoiavad. „Nüüd tuleb nii välja, et turul pole tööstuskaupa üldse vaja,” pahandas turuhoones riidepoodi pidav Aleida Vahar. „Ühtedele tullakse vastu, teistele lüüakse nuga selga,” lisas ta.

Kõik viis turu riidekaupmeest on kirjutanud linnapea Urmas Suklesele, volikogu esimehele Jaanus Karilaiule ja volikogu liikmele Merle Mäesalule protestikirja, millele vastust oodatakse. Karilaid ütles kolmapäeval, et vastuskiri on koostamisel.

OTTi talupoe laiendamise vastu rõivamüüjad ei ole. „Kui see toimib, on selge, et seda laiendatakse,” ütles Vahar. Küll ollakse toidupanga kolimise ja puuetega inimese töökeskuse turule toomise vastu. „Turg peaks olema ikka kauplemise, mitte tootmise koht,” põhjendas Vahar.

