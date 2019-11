Läänemaa ühisgümnaasiumis näeb siinse hariduse ajalugu

Läänemaa ühisgümnaasiumi muuseumitoas saab näha koolimärke, fotosid, õppetööga seotud dokumente, õpilaste valmistatud esemeid ja palju muud, vahendas „Aktuaalne kaamera”.

Kooli ajalooõpetaja Kalle Lõuna sõnul on kogudes praegu ligi 1400 eset. Fotode täpset arvu ta ei tea, sest töö nende süstematiseerimiseks on veel pooleli, kuid see number on tuhandetes.

„Meie kogude põhjal on tehtud õpilasuurimusi, teadusuuringuid. Siin on ka saanud ainest näiteks filmitegijad – „Vehkleja” meeskond käis siin tutvumas omaaegsete koolifotodega, et saada aimu, kuidas see olustik on,” rääkis Lõuna.