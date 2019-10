See teatris esineb ansambel Pööloy Gläänz

Laupäeval esineb See teatris ansambel Pööloy Gläänz, kes tähistab oktoobris oma 30. sünnipäeva tuuriga „Kord me olime noored”.

Koos ansambliga esineb ka luuletaja Contra, kellel täitub 30 aastat esimese luuletuse ilmumisest.

Ansambli eestkõneleja Meelis Sarve sõnul on aastate jooksul antud üle 600 esinemise ning aeg-ajalt on ikka olnud päevakorras, et kas ja kuidas edasi- siiani aga on vaatamata isikkoosseisu, riigikordade ning valitsuste vahetumisele siiski suudetud leida see miski, mis on ansamblit elus hoidnud.

Ansambli sünnipäevatuur algas 18. oktoobril Hiiumaal ja lõppeb 22. novembril Pärnus.