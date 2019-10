Vald teeb Taebla aiamaad korda

Lääne-Nigula vald on saanud Leaderi meetmest toetust, et korrastada Taebla aiamaapiirkond. Lääne-Nigula valla arendusnõuniku Raina Jeebergi sõnul tehakse korda teed, pumba- ja elektrisüsteem jms, samuti valmistatakse koolile ja lasteaiale ette oma aiamaalapp koos kasvuhoone, tööriistakuuri ja põõsastega.

Projekt läheb kokku maksma 44 000 eurot, millest 10 protsenti on valla omaosalus. Jeebergi sõnul alustatakse töödega kevadel, praegu valmistatakse ette hankeid.

Taeblas Tallinna maantee ääres valla maal asuvat aiamaad on asulaelanikud kasutanud aastaid. Jeeberg sõnul on seal välja mõõdetud 157 aiamaalappi, mille suurus jääb 124 ja 529 m² vahele. Kasutuses on umbes pooled aiamaalapid.

Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus on seda meelt, et võimalus kodu lähedal väikestviisi aiapidamisega tegelda annab asulale lisandväärtust. „Paljudes kohtades on sellised aiamaad aja jooksul ära kadunud, aga Taeblas jäi see valla maale ja on alles,” lisas Lõhmus.