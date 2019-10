Iloni Imedemaa paneb lapsed nutimängu mängima

Järgmisel nädalal ootavad muuseumid üle-Eesti lapsi ja noori muuseumifestivalile „Avatud mänguväljakud”.

Läänemaa muuseumidest osaleb festivalil Iloni Imedemaa nutimänguga. Mängus viib Ilon lapsed Haapsalu peale jalutama ja näitab oma lemmikpaiku. Kokku tuleb mängus läbida seitse paika Haapsalu vanalinnas. Kõigi ülesannete läbimine võtab aega umbes tund.

Juba viiendat korda toimuva festivali tänavune pealkiri „Keeruta ja lennuta!“ tõukub laulu- ja tantsupeoaastast, kuid osalevad muuseumid avavad teemat väga eripalgeliselt ja loominguliselt. On muuseume, kus saab iseend või esemeid sõna otseses mõttes keerutada ja lennutada ning neidki, kus

kutsutakse lapsi mõtteid keerutama ja fantaasiat lennutama. Festival on seotud mängimise ja mängulisuse, vabaduse ja loomingulisusega.

19 muuseumit ja raamatukogu üle Eesti on festivaliks valmistanud mängulehed, mis aitavad lastel ja peredel näitusi ja kogusid avastada. Mängujuhised leiab muuseumis kohapeal ning need on tasuta. Näitustele pääseb muuseumipiletiga. Festivali paralleelprogrammi raames saab osaleda ka töötubades ja teemapäevadel.

„Vaba aja veetmise mustritele pannakse alus lapsepõlves ja peamine roll on siin perekonnal. Selleks, et muuseumis koos toredalt aega veeta, ei pea vanem olema ajaloolane või loodusteadlane. Mängujuhised ongi loodud selleks, et muuta muuseumi avastamine nii lapsele kui vanemale mugavamaks ja veel põnevamaks,” ütles festivali korraldaja Jelena Tšekulajeva.