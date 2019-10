Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lõpetas noorte meistrivõistlused viienda kohaga

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi mängis 2019. aasta Eesti noorte meistrivõistlustel U14 (2006 a sündinud) vanusegrupi poistega.

Kevadel II liigas alustanud meeskond jätkas sügisringis mängimist C-liigas, vastavalt kevadringis saadud mängutulemustele. Lisaks klubi tähtpäevale oli ka Eesti noorte meistrivõistlustel mängimisel ümmargune sünnipäev. Väikesele maaklubile oli riigi esivõistlustel osalemise 20 hooaeg. Just 1999. aastal mängiti noorte meistrivõistlustel esmakrodselt.

Selle hooaja sügisring kujunes klubi noortele jalgpalluritele päris edukaks. Ja ka geograafiliselt oli liiga väga mitmekesine. Mängida ja sõita sai Eesti erinevatesse piirkondadesse. Lisaks kohtuti erinevaid mängukultuure ja filosoofiaid evivate noortetiimidega. Ühelt poolt poistele vastus väga temperamentsed Kohtla-Järve ja näiteks ka Tallinna Ararati noored, teiselt poolt väga loovad Kohila ja Nõmme Kalju poisid. See kõik oli õppimiseks ja arenemiseks hea koht, ning läbi mängude tuli piiluda ka tulemuse poole.

Hooaja jooksul kogutud mängukindlus ja järjest paranev mängupilt andis põhjuse seada sügiseks kõrged eesmärgid. Esimest aastat nn. suurt jalgpalli, 11v11 vastu mängiv võistkond näitas just sügisringi lõpus vägagi kindlat mängu. Kuigi sügisringi viimased väga head kohtumised tõid meeskonna esikolmikule päris lähedale, vajutas medali võitmisele pitseri sügisringi avakohtumistes saadud napid kaotused.

Mitmed napid kaotused oleks võinud olla hoopis ka võidud. Jäi siis vajaka õnnest, või oskustest, kuid neid ei saadud. Sügiringi teises pooles näitas aga klubi väga head mängukindlust. Kolmest viimasest kohtumisest teeniti lausa seitse punkti-kaks võitu ja viik. Kohila JK Püsivuse vastu tuldi koduväljakul välja juba lootusena paistnud 1:4 kaotusseisust. Mängu viimase kaheksa minutiga löödi kolm väravat ja saadi hinnaline 4:4 viik. Just sellised momendid kaunistasid hooaega. Lisaks suured võidud Tarvastu/Tõrva vastu võõrsil ja eriti meeldejääv 9:2 võit viimases voorus koduväljakul Nõmme Kalju FC üle. Kõik see kokku andis poistele viienda koha! Kindlasti saame hooajaga rahule jääda.

Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi U14 meeskond oli C-liiga kõige resultatiivseim võistkond. Vastastele löödi seitsme mänguga 36 väravat. Kuid samas oldi ka meeskond, kes lasi endale lüüa päris palju väravaid. Kogu liiga kaheksa meeskonna resultatiivsustabelis olid kaks meie poissi esikolmikus. Keiro Ristikivi hõivas seal 13 väravaga teise ja Geron Noor 12 väravaga kolmanda koha. Kuid märkimist väärib fakt, et värava said liigas kirja koguni meie klubi kaheksa erinevat jalgpallurit. See näitab mitmekesisust, ning poiste võrdsust ja ühtsust!. Esile tuleb kindlasti tuua üks meeldiv tõsiasi. Meie poiste kodumänge käis vaatamas kõige enam pealtvaatajaid kogu liigas.

Lõuna-Läänemaa JK U14 mängis koosseisus: Ken-Indrek Klimpuš, Joonas Vestli, Hugo Jan Rummel, Keiro Ristikivi, Geron Noor, Jass-Jasper Jõgi, Kert-Kristjan Peet, Ats Kaasik, Timmo Kaasik, Paul Lomp, Kenneth Lomp, Raikko Kanter, Kevin Leemets, Taavi Tiidussalu, Charli Takk, Kaarel Mänd.

Peatreener Jaanus Getreu, Abiline Terje Lukats.

Poisse ootab nüüd ootab rahulikum periood ja väike puhkus. Paari kuu pärast aga algab ettevalmistus uueks, 2020. aasta jalgpallihooajaks.