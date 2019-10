Katri Raik:  tähtis on õpetajat kuulata

Õpetajate päeval kõneleme kõik õpetajast. Nii nagu me teeme seda ka 1. septembril. Ülejäänud aasta jooksul kipub õpetaja kahjuks meelest ära minema, sest meil endil on nii palju muresid, kirjutab riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Katri Raik.

Andke meile andeks, õpetajad. Igal tööpäeval läheb Eestis erinevatesse koolidesse ja erinevatesse haridusasutustesse õpetajatööle ligi 24 000 inimest. Seda on veidi vähem kui on terves Põlva maakonnas inimesi ja veidi rohkem kui elab inimesi Lääne maakonnas.

Õpetaja igapäevane elu on nõudlik ja vastutusrikas. Kõigil on õpetajatele oma ootused. Ja õpetajatel on omakorda ootused nii õpilastele kui lastevanematele, kindlasti ka oma riigile. Sel sügisel arutab riigikogu põhikooli riigieksamite kaotamise küsimust, mis kindlasti ei ole Eesti hariduse sõlmprobleem. See otsus tulnuks enne parlamenti toomist erinevate osapooltega põhjalikult läbi arutada. Täna on õpetajad valdavalt eksamite kaotamise vastu. Ilma õpetajaid kaasamata ei tule hariduses muudatustest midagi head välja. Praegu soodustab plaanitav seadusemuudatus pigem hariduslikku kihistumist.

Valitsusel ja Riigikogul tuleb seista ennekõike selle eest, et tänane õpetaja kooli edasi tööle jääks, end seal hästi ja väärikalt tunneks. Siin ei ole palk ainus lahendus, ühiskonna ehk siis meie kõigi suhtumine õpetajasse on vähemalt sama või isegi veelgi olulisem. Tähtis on õpetajat kuulata.

Ja lõpuks tuleb leida lahendus sellele, kuidas leida kooli noori õpetajaid. Praegu on iga neljas või viies loodusteaduste õpetaja vanem kui 60 eluaastat. Kes seisab kümne aasta pärast laste ees klassiruumis, see on poliitikute vastutada. Endast annab teada ka hariduslik kihistumine – erinevused koolide vahel on suurenenud ja nõrgemad koolid vajavad abi. Sellele juhivad tähelepanu nii Eesti haridusteadlased kui OECD viimased võrdlused.

Õpetaja tööandja on tegelikult laps, õpetaja tööandja on iga õpilane. Ühe rahvusvahelise uuringu tulemusi selle loo jaoks kohandades tooksin välja õpetaja kümme käsku:

Tervita mind iga päev. Naerata. Pööra mulle tähelepanu. Unista koos minuga. Anna mulle teadmisi ja juhenda, kuidas õppida. Huvitu minust, küsi, kuidas mul läheb. Anna mulle aega mõelda ja olla. Ole mu vastu nõudlik. Lase mul küsida küsimusi, kaasa mind. Märka mind!

See loetelu võtab kokku selle, mida lapsed tegelikult õpetajalt ootavad. Lapsevanemad ja õpilased, endised õpilased ütlevad õpetajate päeval vähemalt mõttes: Õpetaja, Sa oled mulle tõesti kallis. Jõudu ja head tervist!

Katri Raik, riigikogu liige, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna aseesimees