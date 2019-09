Pärast pensionitõusu hakkab 80 500 pensionäri tulumaksu maksma

Eestis on septembri seisuga 332 000 pensionäri, kellest 211 000 pensionäri igakuine sissetulek on väiksem kui 500 eurot. Järgmise aasta aprillist väheneb alla 500 euro suuruse kuise sissetulekuga inimeste arv 130 000 inimesele, mis tähendab, et 80 500 pensionäri hakkavad tulumaksu maksma, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Töötavatel pensionäridel, kelle sissetulekud ületavad praegu 1200 eurot kuus, kuid jäävad alla 2100 euro, näiteks koos palga ja pensioniga, tuleb lisanduvast pensionist rohkem tulumaksuks tasuda. Neil tuleb Eesti tulumaksusüsteemi eripärade tõttu lisanduvalt 45 eurolt tasuda tulumaksu 14 eurot. Selliseid pensionäre on Eestis 22 400.

Kui pensionäri sissetulek ületab 2100 eurot, siis tema tulumaksu kasv pensioni kasvust on taas üheksa eurot kuus. Selliseid pensionäre on Eestis 9200.

Järgmise aasta eelarves on ette nähtud, et keskmine pension kasvab indekseerimise läbi 38 eurot ja erakorraliselt veel seitse eurot. See tähendab eelarve mõttes 196 miljonit eurot lisaks pensionitesse, mille tõttu makstakse pensioniteks välja 1,94 miljardit eurot. See on umbes 16 protsenti riigieelarve tuludest.