Haridusministeerium loobus plaanist lasteaed kohustuslikuks muuta

Haridusminister Mailis Reps käis möödunud aastal välja plaani muuta lasteaias käimine teatud vanusest kohustuslikuks, kuid praeguseks on ideest loobutud ning üks põhjuseid on muudatuse kulukus.

Reps tutvustas 2018. aasta juunis plaani kehtestada kohustuslik alusharidus, mille puhul peaks vanem, kes soovib last koju jätta, selle vormistama koduõppena ning teatud aja tagant lasteaias kohal käima, et õpetajad saaksid tema arengut jälgida.

Ühtlasi nägi plaan ette, et lasteaed oleks kohustuslikkuse puhul kas täielikult või mingis ulatuses tasuta.

Riigieelarve seaduses haridusministeeriumi valitsusala eelarvest lasteaia kohustuslikuks muutmise kavatsust ei kajastu ning haridusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna konsultant Ingar Dubolazov ütles ERR-ile, et alushariduse kohustuslikkus ei ole enam plaanis.

„See on päevakorrast maas,” kinnitas ta. „Tänases olukorras on kindlasti üks põhjustest ka see, et see on kulukas. Praeguses mõttes väga kallis.”