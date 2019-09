Helle-Moonika Helme: minister ei ole veel merepäästeüksuse sulgemisest kuulnud

Riigikogu EKRE fraktsiooni liige, Läänemaalt valitud Helle-Moonika Helme kuulis PPA plaanist kaotada Haapsalus merepäästeüksus esimest korda Lääne Elu ajakirjanikult. „Isegi minister ei ole seda veel kuulnud,” ütles Helme.

Helme hinnangul on tegemist PPA initsiatiiviga, mis on tulnud tõenäoliselt arusaamast, et kulusid peab kärpima. „Minu ja siseministri seisukoht on, et politseid ja piirivalvet tuleb, vastupidi, tugevdada ja selline asi kindlasti ei leia toetust,” ütles Helme.

Helme meelest on nii mere- kui ka piirivalve olemasolu lisaks idapiirile oluline ka läänepiiril. Tema sõnul on vaenlasel isegi kergem tulla läänest ja sel juhul saaksid esimese löögi saared ja Läänemaa.

„Politsei- ja piirivalveameti plaan ei ole kuidagi praeguse valitsuse ja siseministri seisukohtadega kooskõlas,” ütles Helme.