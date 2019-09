Galerii: nostalgiapäevad on nagu suur karneval

15. korda peetavad nostalgiapäevad on aasta aastalt järjest suuremaks paisunud.

Laupäevase päeva üks tõmbenumbreid oli vanade autode paraad läbi Haapsalu peatänava. Nostalgiapäevade korraldajate Roman Sultangirejevi ja Eve Merima sõnul pole võimalik öelda kui palju autosid seekordsest paraadist osa võtsid, kuid hinnanguliselt oli neid mullusest kolmandiku võrra rohkem. “Nostalgiapäevade puhul saab numbritest rääkides öelda ainult palju või väga palju,” muigas Merima.

“Tundus, et kõik Moskvitšid olid üle Eesti siia kokku tulnud,” kommenteeris üks pealtnägija. Linnuse juures said iga paraadil osalenud automargi ilusamad esindajad sõita linnuseõuele, et seal pakkuda rahvale võimalust neid lähemalt uudistada. Kes linnuseõue ei mahtunud, sai autod ritta sättida Krahviaias ja sinnagi jagus neid rohkesti.

Kui autod kõrvale jätta, meenutas linnuseõu nõukogudeagset kooperatiivi laata, kus osta sai nii söögi-ja joogipoolist kui ka rõivaid. Kel kodust sobivat ajastutruud kleiti või ülikonda leid ei õnnestunud, sai selle soetada linnuseõues.

Traditsiooniliselt peeti laval maha moedemonstratsioon, kus oma uhket kostüümi oli näitama tulnud samuti varasemast suurem hulk inimesi. Linnavahel ringi käies paistis silma seegi, et järjest rohkem on neid, kes end ajastutruult riidesse panevad. Üks popularsemaid riietusesemeid on kindlasti dressid, kuid tänavatel kohtab ka uhkeid kleite, stiilseid alt laienevaid pükse ja muidugi kõikvõimalikke mundreid.

“Eks need nostalgiapäevad olegi üks suur karneval,” ütles Merima.