Randmann-Mihkla tegi näitusega kummarduse kalatööstusele

Nostalgiapäevade meeleolusse sobis nagu rusikas silmaauku kunstnik Tiiu Randmann-Mihkla näituse “Sprotid õlis” avamine.

Kunstniku sõnul on näituse ettevalmistamine olnud pikk protsess – kestnud suisa viis aastat. Idee sai Krimmi holmil omal ajal tegutsenud kalatööstusest, kust aeg-ajalt kalasuitsutamise lõhna üle linna kandus.

Nüüd ei suitsutata seal juba ammu kala, vaid holmil seisvad lagunenud varemed. Randmann-Mihkla ütles, et esialgu avastas ta viimase kalatööstuse nime järgi Hakoks nimetatud piirkonna kui suurepärase paiga pildistamiseks, kuid ajapikku hakkas sealt kõikvõimalikku sodi kokku tooma – naelu, plekitükke, klaasikilde, traati ja palju muud. Ja sellest sodist vormus kunst. Igas kunstiteoses on kasutatud midagi, mis on Hako territooriumilt pärit.

“Oleme inimeste ja eestlastena sellised nagu me oleme tänu oma minevikule. Nõukogude aeg oli ja osa meie minevikust,” ütles Randmann-Mihkla näituse avamisel.

Kunstnik lisas, et tema enda jaoks on näitusele jõudnud tööd väga sügavmõttelised. “Igaüks võib aga nende juures mõelda, mis tunded temas tekivad,” ütles ta.

Et kunstitööd elama hakkaks, kirjutas Randmann-Mihkla nende kohta ka luuletusi. Needki on läbipaistvatel klaastahvlitel näitusel väljas. “Neid lugedes võite mõelda, et millise teose juurde üks või teine luuletus käib ja kindlasti võivad need käia ka mitme kohta,” selgitas kunstnik.

Kunstiteosed, luuletused ja jutukesed 1980. aastate Haapsalust on Randmann-Mihkla pannud kokku ka raamatusse “Sprotid õlis”, mida ta näituse avamisel esitles.