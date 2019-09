Saarte Hääl: Suures väinas on liustikuorg

Muhus ja Virtsu ümbruses tehtud uurimistööd tegid kindlaks, et Suurt väina läbib kuni 45meetri sügavune liustikuorg, mis sisuliselt välistab Saarema silla rajamise Kesselaiu trassil, kirjutas Saarte Hääl.

Eesti geoloogiateenistuse meregeoloogia ja geofüüsika osakonna juhataja Sten Suuroja sõnul kulgeb kuni 45 m sügav ja 1-1,5 m lai org Kesselaiu ja Muhu vahelt. Ilmselt jääaja lõpus tekkinud org on täitunud pehmete setetega.

Suuroja lisas, et oru olemasolu põhimõtteliselt välistab silla rajamise Kesselaiu trassil, sest see eeldab, et silla jalad tuleks viia 45 m sügavusele, mis on tehniliselt keerukas ja kulukas. Tunneli ehitamine samasse eeldaks aga, et tunneliga tuleb minna 100 m sügavusele.