Helen Nelis-Naukas: Katrina ei andnud mulle uut võimalust

„Ma olen šokeeritud! Ma ei oodanud, et tuleb selline avaldus meediale. Ta oli mu elutöö ja kui ma ta lapsena trenni võtsin, nägin temas kohe talenti ja pühendasin sada protsenti temale. Oleksin seda ka edasi teinud, aga ma ei tea…”

„Ma kindlasti olen vigu teinud, aga kõik inimesed on võimelised muutuma. Mul on väga kahju, et ta ei andnud mulle selleks võimalust. Mul isiklikult on tunne, et siin taga on üks või mitu inimest, kes on teda mõjutanud. Et vot „Helen on selline ja selline” ja „ma oleks võib olla parem treener”. Ma ei tea, kas ta on nii. Mul isiklikult on selline tunne, et keegi on teda mõjutanud.”

Vehkleja Katrina Lehis teatas teisipäeval, et loobub koostööst Nelis-Naukasega ja valib uue treeneri.