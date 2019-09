Algas Läänemaa parima toote hääletus

Laupäeva südaööl läks lukku kandidaatide esitamine Läänemaa aasta toote või teenuse ja aasta teo konkursile, nüüd algab hääletus kandidaatide vahel.

SA Läänemaa ettevõtluskonsultandi Kersti Palmiste sõnul hakkab silma, et inimestele lähevad korda ja peetakse oluliseks hästi lihtsaid, igapäevaseid teemasid. „Need on sellised asjad, millega inimesed iga päev kokku puutuvad. Just seepärast on ehk ka töötleva tööstuse tooteid vähem, et nende peale iga päev ju ei mõtle ja seetõttu ei tule pähe neid pakkuda,” rääkis Palmiste.

Toit on populaarne

Kõige arvukamalt ongi inimesed parimaks tooteks pakkunud toidukaupu ja ka aasta teo kategoorias on kolm kandidaati neljast seotud otseselt või kaudselt toiduga. Kahe ettevõtte tooteid on esile tõstetud lausa mitu korda – Haapsalu tarbijate ühistu köök on esindatud kolme tootega ja Haapsalu vanalinna poe renoveerimisega ning Tammejuure mahetalu kahe toote ja maheteraviljaterminali ehitusega.

Kuigi esmapilgul võib Palmiste sõnul jääda mulje, et tegemist ongi hoopis parima toiduaine valimisega, on kandidaatide valik mitmekesine.

Aasta toote või teenuse kategoorias jõudis lõppvooru 20 pakkumist. Aasta teo konkursile laekus üheksa nimetamist, kellest konkursi tingimustele vastas neli ja nemad lähevad edasi ka rahvahääletusele.

Kõige enam rõõmustas Palmiste konkursi organiseerijana aga selle üle, et mitte keegi ettevõtjatest ei pidanud ennast ise pakkuma. „Kõik kandidaadid seadis üles keegi teine, mis tähendab, et inimesed märkavad, panevad tähele ja võtavad ka vaevaks teada anda, kui keegi on midagi hästi teinud,” märkis Palmiste.

Hääletus on alanud

Rahvahääletus kestab 15. septembrini. Hääletada saab SA Läänemaa kodulehel, kuhu pääseb näiteks Lääne Elu veebis oleva bänneri kaudu. Hääletada saab ka Facebookis SA Läänemaa seinal.

Kes interneti teel oma häält anda ei saa, võib oma valikust sihtasutusele teada anda talle sobival moel. „Kõik kanalid on avatud – meile võib kirja saata, helistada ja ka uksest sisse astuda,” ütles Palmiste.

E-kirja võib saata aadressil kaja.ruutel@laanemaa.ee, paberkirja Karja 27, 90 502 Haapsalu, võib helistada numbril 5566 4766.

Võitjad kuulutatakse välja 7. oktoobril Haapsalu kuursaalis.

Läänemaa aasta toode/teenus 2019

1. Soojustatud suve- ja saunamajad, Jansapuit OÜ

2. Dirhami sadamakompleks, Mellson Grupp OÜ

3. Haapsalu kaubamaja Konsumi bufee, Haapsalu tarbijate ühistu

4. Helkiv pross, Catree OÜ

5. Holm Bank AS

6. Seinalahendus, OÜ Groveneer

7. Krõbekana , Haapsalu tarbijate ühistu

8. Kuusebeebi, West Tree OÜ

9. Tammejuure talu kanepiseemned

10. Mahe rüpsiõli, Tammejuure talu

11. Mesilasteraapiatuba, Emesi OÜ

12. Pesu pesemine Hiomi pesumajas

13. Põdralihaäkis, Linnamäe Lihatööstus AS

14. Sinema kontori meeamps , Matsalu Nord OÜ

15. Sojavahast lõhnaküünlad, Amiikoda OÜ

16. Suitsukana kerges äädikamarinaadis, Noskippel OÜ

17. Tort „Haapsalu legend”, Haapsalu tarbijate ühistu

18. Tänava talu vaarika- ja põldmarjasinep

19. Vibroakustiline teraapia, Hea Olla OÜ

20. OÜ Virtuaalassistent teenused

Läänemaa aasta tegu 2019

1. Kuusebeebi, West Tree OÜ

2. Haapsalu Vanalinna Coopi poe renoveerimine

3. Tammejuure maheteraviljaterminal

4. OTTi talupood Haapsalus