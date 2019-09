Homme algab kooliaasta Haapsalu Viigi koolis, Nõval, Paliveres ja Kõmsil

Viigi kooli lapsed saavad sporti teha uue kattega spordiplatsil, Nõva kool loodab jätkata üheksaklassilisena, Palivere koolis 1. klassi lapsed alustavad õppeaasta värskelt remonditud ruumis ja Kõmsi koolis hakkab käima tööõpetuse buss.

Haapsalu Viigi kool

* 90 õpilast.

* 1. kl viis õpilast.

* 28 õpetajat.

* Uusi õpetajaid ei ole.

* Direktor Kristi Kivipuur.

*Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kell 10.

* Viigi kool alustab uut aastat teadmatuses, kas nad tegutsevad edasi riigikoolina või hakkab kooli pidama Haapsalu linn. Teada pole ka see, kas jäädakse praegusesse hoonesse, mis on kooli jaoks liiga suur, või ehitab riik neile Kastani linnaossa uue maja. Selgus peaks saabuma aasta jooksul.

Viigi kooli direktor Kristi Kivipuur ütles, et välja on vahetatud tuletõrjesignalisatsiooni juhtimispult. Spordiplats saab uue katte ja savivoolimise klass uue ventilatsioonisüsteemi.

Nõva põhikool

* 16 õpilast.

* 1. kl üks õpilane.

* 11 õpetajat.

* Uus õpetaja Triinu Letsman (geograafia).

* Direktor Peeter Kallas.

* Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kl 10.

* Nõva kool on Läänemaa kõige väiksem kool, põhikoolina pisem ka maakonna algkoolidest. Kooli tulevik on teadmata, sest Lääne-Nigula vallavalitsus on lubanud kooli põhikoolina hoida selle kooliaasta lõpuni. Seejärel otsustatakse, kas jätkata üheksa- või kuueklassilisena.

Teen koos hoolekoguga vallavalitsusele ettepaneku, et kool jääks üheksaklassiliseks. Kuigi laste arv on tänavu väiksem kui mullu, annab lootust see, et lasteaias käib kuus last – järelkasv on olemas.

Palivere põhikool

* 83 õpilast.

* 1. kl 11 õpilast.

* 15 õpetajat.

* Uued õpetajad Peeter Alekand (tööõpetus) ja Rivo Reinsalu (kehaline kasvatus).

* Direktor Karin Rand.

* Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kl 9.

* Palivere koolis remonditi suvel fuajee. 1. klassi 11 last alustavad kooliaastat põhjalikult remonditud ruumis. Põrandad lihviti-lakiti, korda tehti seinad ja lagi, mööbel on täiesti uus. Kehalise kasvatuse asemel on tunniplaanis liikumisõpetus.

Kõmsi algkool

* 23 õpilast.

* 1. kl kaks õpilast.

* Viis õpetajat.

* Uusi õpetajaid ei ole.

* Direktor Pille Saatmäe.

* Kool algab esmaspäeval, 2. septembril kl 10.

* Kõmsi koolis hakkab kaks korda kuus käima Merkuuri buss – see on tööõpetuse klass ratastel koos sisustuse ja õpetajatega. Otsisime kooli tööõpetuse õpetajat, aga ei leidnud. Siis Merkuur end meile pakkuski. Tuleval kevadel saab Kõmsi kool 35aastaseks. Sünnipäevaks tuleb lavale koolimuusikal. Teksti autor on Kõmsi kooli vilistlane, Virtsu kooli 7. klassi õpilane Kätlin Ermel.