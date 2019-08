Paarsada rahvamajajuhatajat väisab Läänemaad

Tänasest neljapäevani külastavad Läänemaad 200 kultuurikorraldajat üle Eesti.

Tänavu Läänemaal toimuv Rahvamajade ühingu suvekool algas täna kell 13 Haapsalus, kus esinesid T-stuudio tantsijad ja tervitussõnad ütlesid Haapsalu aselinnapea Liina Põld ja rahvakultuuri keskuse juht Kalle Vister.

„Kui kultuuri taga ei ole teiesuguseid inimesi, siis see jääbki sõnakõlksuks, aga tänu teile on teod üle Eestimaa,“ ütles Vister.

Sellele järgnes ringkäik Haapsalus.

Edasi viib Rahvamajade ühingu kokkusaamine Tuksi, kus toimuvad erinevad töötoad ja tegevused, kus arutatakse kultuuritööd puudutavaid küsimusi ja vahetatakse kogemusi. Ürituse põhilisest tegevuspaigast on ka ürituse nimi „Kõik on Tuksis…“

Rahvamajade suvekool on Eesti rahvamajade, kultuurimajade, kultuurikeskuste ja seltsimajade juhatajaid ja töötajaid koondav iga aastane suursündmus. Suvekool kestab kolm päeva.

Suvekoolis osalejate arv on sel aastal 200 inimest, mis on seni toimunud kokkusaamistest kõige suurema osalejate arvuga.

Eesti rahvamajade ühing (ERMÜ) on organisatsioon, mis ühendab kultuurikorraldajaid üle riigi. MTÜ loodi aastal 2007 ja selle liikmete arv on 199. ERMÜ esinduskogu moodustavad kõikide maakondade esindajad ja nende asetäitjad. Ühingul on olnud tavaks korraldada oma sündmusi erinevates maakondades, sest see soodustab meeskonna tekkimist ja kasvatab tugevust. Sündmuse eesmärk on Eesti rahvamajade töötajate omavahelise koostöö hoogustamine, erialaste oskuste ja kompetentsi tõstmine.

Suvekool toimub tänavu 13. korda, igal aastal erinevas maakonnas.

Arvo Tarmula fotod