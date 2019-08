Valitsusel täitus sada päeva

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa erakonna valitsusel möödus tööle asumisest sada päeva.

„Valitsuse osapooltele sisse- ja kokku elamiseks mõeldud aeg pakkus rohkelt väljakutseid. Valdav osa neist taandus asjalikele aruteludele ja edasiviivatele otsustele. Kahjuks leidsid suuremat kõlapinda mõned avaldused, mis tegid halba meile ja Eestile. Samas näitasid kõik väljakutsed, et käes on sotsiaalse poliitika aeg. See tähendab, et valitsuse iga otsuse eesmärk peab olema tasakaalus ühiskond,” ütles peaminister Jüri Ratas.

Täna võtab valitsus seni tehtu kokku, et alustatut jätkata. „Meie valitsusel on nii nägemus kui ka koostöösoov, et tagada Eestile parim olevik, tulevik ja maine,“ kinnitas Ratas.

Saja esimese päeva jooksul on tehtud hulganisti edasiviivaid otsuseid ja alustatud asjalikke arutelusid. „ Näiteks oleme otsustanud käivitada üle-eestilise digiregistratuuri, elektrifitseerida raudtee ja suurendada elektrirongide arvu, panustada tõsisemalt lähisuhtevägivalla ennetamisse ja teinud palju muud. Samal ajal võtsime ette terve rea küsimusi, mille lahendamine vajab ulatuslikke uuendusi ja eeldab suuremahulisi investeeringuid. Nende seas on pensionid, riigikulud ja näiteks kliima,“ ütles peaminister.