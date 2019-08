Galerii: Lea ja Hillar Pärksoni kiiksuga koduaed nagu segasumma suvila

Pärksonid on Mägari külas Mihkli talus rajanud 17 aastaga aia praktiliselt ilma rahata – see on omamoodi taaskasutuskeskus.

„Eks see poolenisti kiiksuga ole nagu ma isegi,” ütleb oma koduaia kohta Lea Pärkson. On 31. juuli. Lea ja Hillar Pärksoni aed on üks Läänemaa kaunimaid ja kandideerib presidendi 2019. aasta kauni kodu tiitlile.

