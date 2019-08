Aidi Valliku aiandusblogi: taimevahetusest ja aiandussuhtlusest

Praegu kogunevad mu õues kastidesse tutsakud ja nutsakud, potid ja tuustid. Valmistun homseks ürituseks, aiablogijate kokkutulekuks. Seekord on tegemist juubeliüritusega: esimest korda toimus kokkutulek 2009. aastal Pangodis perekond Ahsede tuntud iluaias, millest on aiaajakirjadeski mitu lugu olnud ja mis on üks Eesti tuntumaid iluaedu. Kadunud Elle Ahse ise oli ka pühendunud aiakirjutaja nii oma Muhediku-blogis kui ka ajakirjade aiandusveergudel ja on mitme väärt aiandusraamatu autor. Muidugi oli tema meie hobiaednike grupi kokkukutsuja. Mindki kutsus „aalujate“ hulka just tema, kui oli avastanud, et ma oma blogis sageli ka aiategemistest kirjutan.

