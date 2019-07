Augustibluusil esineb läinud aasta parim bluusiartist

2.-4. augustini toimuv Augustibluus toob huvilisteni nii klassikalist maailmatasemel bluusimuusikat kui ka indiapärast bluusi ja keevitusmaskidega esinejad.

Reedeõhtune peaesineja Rick Estrin & the Nightcats valiti mullu Ameerika parimaks bluusibändiks ja Estrin sai ka parima traditsioonilise bluusi meesartisti tiitli. Augustibluusi peakorraldaja Indrek Ditmanni sõnul on Rick Estrin & the Nightcats praegu oma edu tipus. „Latt on kõrgel ja me ei taha seda allapoole lasta. See on üks oluline osa Augustibluusi traditsioonist, et peaesinejad on sellised, kes esinevad ka USAs peaesinejatena,” ütles Ditmann.

