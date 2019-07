Andrus Karnau: Helme ja tema hirm

Esimesena pani seda tähele kirjanik Tõnu Õnnepalu. „Kahju, et me osutusime siiski päris tavaliseks oma mineviku käes vaevlevaks postkommunistlikuks maaks ega olnudki see modernistlik ja edumeelne Põhjamaa, nagu vahepeal vist püüdsime ennast uskuma panna,“ kirjutas Õnnepalu mullu augustis Edasis.

Õnnepalu arutles peamiselt samasooliste õiguste kontekstis. Riigikogu võttis kooseluseaduse oktoobris 2014 vastu 40 poolthäälega. Et kooseluseadus oleks elama hakanud, oleks vaja olnud riigikogu häälteenamust ehk 51 häält.

Puuduvad 11 häält näitasid juba toona, et Eesti on pöördumas. Aga võimul oli Reformierakond ja seejärel Keskerakond, kes hirmust võimu kaotada ei julgenud teha ühtegi pööret. Me ei saanud sellest toona aru. Viis aastat hiljem on EKRE võimul.

Õigupoolest pidi see kolumn rääkima siseminister Mart Helme ettepanekutest võõrtööjõu riiki toomise uute reeglite kohta, mis peaksid konkurentsi muutma ausamaks. Vähemalt siseministeerium nii väidab. Aga et kirjutada igavat kolumni, mis räägib ligi 19 000 inimesest, peamiselt Ukrainast tulnud töölisest, on vaja mõista konteksti. Viimane räägib aga sellest, et Eesti soovib oma piirid sulgeda, ehitada uhkes üksinduses rahvusriiki, mille elanike enamuse kokkukuuluvus põhineb vereliinil.

Mullusest 3,9protsendisest majanduskasvust andis välistööjõud hinnanguliselt 1,3 protsenti. Peale selle, et töökäsi on sõna otseses mõttes puudu, näeb Eesti Panga analüüs võõrtööjõus ka olulist palgakasvu pidurdajat. See võib kõlada julmalt inimese jaoks, kes teenib mõne suurpoe kassas väga väikest tasu, aga palgakasv on majanduse kui terviku jaoks konkurentsiprobleem. Me vajame neid inimesi, kes tulnud Moldovast, Venemaalt, Usbekistanist, Valgevenest ja Ukrainast. Nii nagu nemad vajavad töökohta Eestis. Paar kuud tagasi rääkis üks Lihula lähedal suurfarmis töötav kõrgharidusega ukrainlane ajalehele Lääne Elu, et kogub raha kodumaal maja ehitamiseks. Eestis on ilmselt tuhandeid maju, mille ehitamise algkapital on samamoodi Soomes või kusagil kaugemal töö käies kogutud. See on meile tuttav teema.

Võõrtööjõu sotsiaalsed tagatised on probleem. See moonutab konkurentsitingimusi, kui ühes firmas on inimesed, kes on valmis sõna otseses mõttes 24/7 rabama, et võimalikult lühikese ajaga võimalikult palju teenida. Ümbrikupalk ehituses on probleem, seda ei eita keegi, aga keegi pole seni olnud valmis seda ka lahendama. Ümbrikupalga uus versioon on see, kui Poola rendifirma kaudu tulevad ukrainlased ehitama. Või tulevad lihtsalt niisama mustalt üle piiri. Majandusseadused on karmid, aga õiglased. Kui kusagil on töökoht, siis leidub kätepaar. Salaja või seaduslikult, aga töö tegemata ei jää.

„Kui rahvusriiki hävitatakse mingi renditööjõu, illegaalse tööjõu, orjatööjõuga, siis sellega me nõus ei ole,“ ütles EKRE esimees Mart Helme aprillis ERRile.

Kuigi siseministeerium ütleb, et välistööjõu uued piirangud peavad konkurentsi olukorda ausamaks muutma ja maksupettusi vähendama, siis Helme ei teinud ka kolmapäeval saladust, et muudatuste eesmärki dikteerib tema erakonna ideoloogia – välismaalased ei ole Eestisse oodatud.

„Eestlaste suhtarv Eesti 1,3 miljoni elaniku seas langes eelmisel aastal ja valedel alustel Eestisse jõudval võõrtööjõul on selles oma roll,“ ütles Helme Äripäeva teatel.

Helme hirm või õigupoolest tema partei valijates üles köetud kartus kõige võõra ees on hakanud meie majanduspoliitikat dikteerima. See pole enam vaidlus väikese vähemuse õiguse üle enda kooselu abieluks nimetada. See on juba midagi enamat. See muudab meid kõiki.

Arvamus on varem ilmunud Postimehes