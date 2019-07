Juhtkiri: pinkideta bussipeatused

Kui riik soovib tasuta bussiliiklusega soodustada bussidega sõitmist, siis peaks piisavalt tiheda bussigraafiku kõrval olema inimestel mugav peatuses bussi ka oodata. Kui linnas liigub liinibuss enamasti üsna täpselt, kaldudes graafikust kõrvale ehk paar minutit, siis maal, kus buss peatub peatuses vaid siis, kui seal on bussiootajaid, võib kõikumine olla suurem. Selleks, et bussist mitte maha jääda, tullakse sageli peatusesse aegsasti.

Lageda taeva all püstijalu bussi oodata pole kuigi mugav. Seda ka siis kui ollakse nädala jooksul võib-olla ainuke selle bussipeatuse kasutaja. Maanteeameti eeskirjade järgi peaksid peatuses olema ootepaviljon ja pink vaid juhul, kui tööpäevadel kasutab peatust enam kui 30 inimest. Prügikast tuleb peatusesse panna alles siis, kui peatust kasutab tööpäevadel üle 100 sõitja.

Ühest küljest on arusaadav, et väheste reisijatega peatustes ei ole otstarbekas ehitada pinke ja ootepaviljone ja õige on seegi Lääne-Nigula valla seisukoht, et pinkidest olulisem on bussipeatuste valgustamine. Aga kui ümbruskonna inimesed ise on käepärastest vahenditest peatusesse ehitanud istekoha või toonud tooli, on see märk, et vaja on midagi enamat kui vaid peatust tähistavat posti.

Lääne Elu ringsõit näitas, et ootepaviljoniga bussipeatus on info jagamise koht – seintele kinnitatud kuulutustelt saab lugeda, kust soetada küttepuid või kuidas suures hädas toitu koju saada. Bussipeatus võiks ju poe kõrval olla justkui teine külakeskus, kust saab kogu vajaliku info.

Võib-olla oleks see koht, kus võiksid aktiivsust üles näidata külaseltsid ja muud organisatsioonid. Nii nagu on talgutööga ja projekte kirjutades korda tehtud külaplatse või postkastiseinu, nii võiks järgmisena ette võtta bussipeatuste pingid ja prügikastid. Oleks ju tore, kui käepäraste ja istumiseks seatud pakkude asemel ilutseksid teeäärsetes bussipeatustes kenad pingid.