Rootsiturul saab ühiselt laulupidu vaadata

Pühapäeval on Haapsalus Rootsiturul välja pandud suur ekraan, kus saab jälgida Tallinnas toimuva juubelilaulupeo ülekannet.

Esimest korda maakonnakeskustes toimuvaid laulupeo avalikke ühisvaatamisi vahendab Eesti rahvakultuurikeskus. Ühisvaatamise praktilise poolega tegeleb Haapsalus Haapsalu kultuurikeskus.

„Ühine koosolemine, õlg-õla kõrval, on kindlasti toredam kui kodus eraldi vaadata. Alati saab ka kaasa laulda,” kutsus kultuurikeskuse direktor Gülnar Murumägi inimesi Rootsiturule. Ta lisas, et senised ühisvaatamised nagu üheslaulmine mullu suvel ja Eesti 100 ühistantsimine aastavahetusel on inimestele meeldinud. „Juba tookord mõtlesime, et oleks tore ka laulupidu näidata,” lisas Murumägi.

Kui enamikes kohtades algab ühisvaatamine kl 12 laulupeo ülekandega, siis Haapsalus näidatakse tund enne seda tantsupeo salvestust.

Ühisvaatamise ajaks on Karja tänav Saue tänavast kuni Rootsituru ringini liikluseks suletud. Murumägi ütles, et Rootsiturg on sedalaadi ettevõtmisteks hea koht, sest inimene ise saab valida, kas istub kohale toodud toolidel või hoopis kohvikus, mida Rootsituru ümber on mitmeid. „Kindlasti on ka neid, kes lihtsalt läbi jalutavad,” lisas ta.