Silvia Urgas: rahvuslikku lennufirmat pole enam olemas

Üks Suurbritannia ajakirjanik alustas reisikirja Narvast Eestisse sõidu kirjeldusega.Taoli hämmeldunud, et Londonist Tallinna – ühest Euroopa riigi pealinnast teise – on vaid kaks otselendu päevas.

Lasin ta lausest silmadega mitu korda üle, sest ei saanud probleemist kohe aru. Otselend iga päev? Kellaaega on võimalik valida? See on ju imeline lennuühendus!

Kuna eestlaste ootused Tallinnast väljuvate ja sinna saabuvate lendude osas on niigi madalad, ei olnud Nordical ega Estonian Airil tegelikult vaja millegi enneolematuga hakkama saada. Jah, Finnair lendab Helsingist Tokyosse ning Air Baltic Riiast Abu Dhabisse, aga piisaks, et Tallinnast saaks otse lennata Euroopa sõlmpunktidessegi. Neid otselende ei pea pakkuma rahvuslik lennufirma, kuid võiks eeldada, et eestlastel on Tallinnast normaalse lennuühenduse tagamiseks rohkem motivatsiooni.

