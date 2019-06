Läänemaa kergejõustiklased said esimesel võistluspäeval neli medalit

Rakveres jätkuvad Eesti noorte meistrivõistlused kergejõustikus. Meie maakonna noorsportlastele on meistrivõistlused hiilgavalt alanud, kneljapäeval, esimesel võistluspäeval saadi neli medalit.

Kahe kuldmedaliga kaunistas läänlaste tulemusi Haapsalu kergejõustikuklubi sportlane Kevin Sakson. Ta võitis kettaheites noormeeste U20 vanuseklassis kuldmedali tulemsuega 60.72. See on alla 20aastaste Euroopa edetabli hetke teine ja maailma edetabeli kuues tulemus. Mõistagi on see 1.75 kg kettaga tulemus ka noormehe uus isiklik rekord. Teise kuldmedali võitis Sakson kuulitõukes, saades kuue kilose raudmunaga tulemuseks 17.60.

Kolmanda Eesti meistritiitli tõi Läänemaale U20 5000 meetri käimises JK Tempo sportlane Ruslan Sergatšjov. Tal kulus distantsi läbimiseks 22 minutit ja 52 sekundit.

Neljanda medali võitis küll läänlane, kuid Tartu ülikooli akadeemilist spordiklubi esindav Greete Lehemaa. Naiste U23 1500 meetri jooksus võitis ta hõbemedali ajaga 5.47,66.

Lisaks medalivõitudele olid veel mõned tulemsued, mis väärivad märkimist.

Noarootsi noormees, Audentese klubi esindav Erki Mitman heitis ennast kümnendaks U23 vanuseklassi kettaheites. Kahekilose kettaga tuli tulemuseks 38.61.

Läänemaa kergejõustikuklubi sportlane Tambet Järve jooksis elu kiiremad 400 meetrit. Noormeeste U20 vanuseklassis tuli väga ilusa jooksuga tubli üheksas koht, ajaks talle 55.61.