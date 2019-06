Riigikogu liige taunib Viigi kooli linnale andmise plaani

Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Signe Riisalo ei pea õigeks haridusministeeriumi plaani anda erivajadustega laste koolid üle kohalikele omavalitsustele ilma selge kavata, kuidas koolide taset säilitada ja tõsta.

„Pelgalt kooli omaniku muutus ei lahenda olukorda, vaid tekitab uusi muresid. Vaja on sisulist arengut laste ja vanemate igapäevaelu lihtsustamiseks ja parema hariduse ning sotsiaalteenuste pakkumiseks,” ütles Riisalo.

Puuded on erinevad ja kohalikel omavalitsustel ei pruugi Riisalo sõnul olla kompetentsi selliseid koole pidada. „See hirm mul on,” tunnistas Riisalo.

Riisalo tuleb Haapsallu kohtuma linnajuhtide, Viigi kooli esindajate ja lapsevanematega, et selgust saada, kas kooli kolimine ja linnale üleandmine on õigustatud.

Riisalo on töötanud 25 aastat sotsiaalministeeriumis lastekaitse ja hoolekande alal ning see on talle südamelähedane valdkond. „Peale selle olen Läänemaaga isklikult seotud. Meie lapsepõlve suvekodu oli Oonga lähedal,” ütles Riisalo Lääne Elule.

Riisalo sõnul ei ole niivõrd tähtis see, kas kool asub ühes või teises kohas või kes on kooli omanik, küll aga see, kas seal on laste heaoluks ja arenguks kõik vajalik olemas.

Riisalo Haapsallu tuleku üks ajendeid on Viigi kooli lapsevanema Ülla Parase avalik kiri haridusministrile. Kirja said ka riigikogu sotsiaalkomisjoni liikmed. Paras lapsevanemana ei pea õigeks Viigi kooli ümberkolimist senisest asukohast mere ääres Haapsalu Kastani elurajooni.

Kolimise põhjus on haridusministeeriumi plaan anda Viigi kool üle Haapsalu linnale, kes senisel kujul kooli ei võta, sest see on liiga suur ja kallis ülal pidada. Nii ongi riik lubanud ehitada uue ja pisema koolimaja.