Juhtkiri: mererand rahvale valla

Mererand ning jõgede ja järvede kaldad kuuluvad kõikidele inimestele. Kinnistud võivad olla küll eraomandis, aga kallasrada peab jääma kõikidele inimestele vabaks kasutamiseks. Nagu ka harjumuspärased ujumiskohad. Paljud kaunid paigad, mis on olnud aastakümneid rahvale vabaks kasutamiseks, on viimastel aastatel ootamatult suletud. Seda on teinud eraomanikud, vilistades avalikule huvile.

See, et ettevõtja Priit Kotkas sulges Noarootsis Ramsi neemele viiva tee, on tüüpiline näide omavolist, mida eraomandi kaitse sildi all on viimastel aastatel teoks tehtud. Kohalik omavalitsus on reeglina sellises olukorras käitunud hambutult ja vaadanud avaliku huvi jalge alla tallamisele läbi sõrmede. Noarootsi osavallakogu on õnneksosutunud julgeks ja teokaks. Kulus küll kaks aastat, aga vähemalt lõpuks jõudis asi nii kaugele, et kohaliku omavalitsuse volikogu otsustas nõuda omavoliliselt suletud tee avamist.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!