Haridusministeeriumi vastulause Viigi kooli lapsevanema avalikule kirjale

Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummal selgitab ministeeriumi seisukohti Viigi kooli pidamise, võimaliku kolimise ja kohalikule omavalitsusele üleandmise asjus ning kommenteerib Viigi kooli lapsevanema Ülla Parase avalikku kirja haridusminister Mailis Repsile.

„Haapsalu Viigi kool on väga tubli kool, kus tehakse südamega väga tänuväärset tööd. Koolis töötavad professionaalsed õpetajad ja suurepärased spetsialistid.

Kuigi koolikeskkonna parendamisesse on aja jooksul panustatud, ei vasta see mitmes aspektis erivajadusetega õpilaste ja tänapäevase kooli vajadustele ning mitmekordne hoone pole kõige sobilikum liikumispuudega õpilastele.

Kuigi esmapilgul tundub kooli tänane taristu olevat heas seisukorras, ei saa hoone haldamisega lähemalt tegelevad inimesed seda kahjuks kinnitada. Suurem osa kompleksist ei ole ajalooline arhitektuurses mõttes ja kannab endaga kaasas ehitusaastatele iseloomulikke puudusi, kus lastele vajalike muutuste tegemine on võimatu või ebamõistlik.

Sellises olukorras ei ole paraku seina värvimisest kasu, vaid tuleb investeerida targalt ja viisil, et sellest sünniks laste jaoks oluline kasu.

Iga tegu saab alguse ideest ja täna on laual mitmed erinevad ideed, mida tuleb alles analüüsida ja arutada läbi kõikide variantide plussid ja miinused. Kindel on see, et koolikeskkond ei vasta tänapäevase kooli ootustele. Ideede korje saigi alguse seetõttu, et koolipere ja kooli pidaja näevad, et koolikeskkond vajab parendamist.

See on alles algusjärgus, ühtegi otsust pole tehtud ja seega ei saa kuidagi väita, et on otsustatud kool teise kohta kolida või hoopis linna pidamisele üle anda. Kindlasti on iga kavandatava muudatuse keskmes õpilane ja seetõttu ei ole kuidagi kohane väita, et raha ja ruutmeetrid kaaluvad laste vajadused üles ning riik suhtub ükskõikselt õpilastesse, vanematesse ja kooli töötajatesse.

Pöördumises on vihjatud võimalusele, et riik soovib kinnistut müüa ja sellest võiks kujuneda riigile tulus ettevõtmine. Riigi esmane eesmärk ei ole tulu teenimine, vaid vajalike teenuste osutamine.

Riigi jaoks on esmatähtis küsimus, mil viisil on tulevikus korraldatud laste õpe ehk kooli edasine käekäik. Lapsekeskne lähenemine ja laste huvidest lähtuv koolitaristu arendamine on prioriteet. Alles siis tuleb küsimus, millisel aadressil asuvates ruumides seda tehakse.

Tõesti, tänane kooli asukoht on hea. Neuroloogilise rehabilitatsioonikeskusese lähedus võimaldab lastele pakkuda suurepärast taastusravi ja muid protseduure, samuti korraldab kool seal haiglaõpet. Väga hea asupaik võimaldab lastel liikuda harjumuspärastel radadel ja kasutada uusi loodud võimalusi. Omaette väärtus on kooli ajalooline taust ja traditsioonid.

Tõsi on kahjuks see, et hoonekompleksi heast asukohast sõltumata vajab see laste vajaduste rahuldamiseks ja töötajatele motiveeriva keskkonna tagamiseks olulist investeeringut.

Kokkuvõtteks kinnitame veelkord, et kuigi koolikeskkond vajab parendamist, ei ole ühtegi otsust asupaiga suhtes tehtud. Kõiki muudatusi kaalutakse, pidades silmas laste huve, ja arutatakse läbi vanemate, koolipere ja kohaliku kogukonnaga.

Riik eelistab alati lahendusi, kus maksimaalselt kasutatakse ära tänast õppekeskkonda ja senitehtut. Muutused peavad kooli paremaks muutma, mitte nõrgendama.