Liivia Leškini ja Siggi suvegalerii avas uksed

Haapsalus elav kunstnikepaar Liivia Leškin ja Siggi avasid laupäeval Kalda tänaval oma punase uksega suvegalerii “Red door gallery”.

Kui eelmistel suvedel on galeriis näha olnud Siggi looming, siis nüüd oma tööd näitusele pannud ka Leškin.

Galerii esimeses ruumis on eksponeeritud Siggi looming. Tema karikatuuride kõrval on näitusel nn pilveseeria maalid koondpealkirjaga “Cloud stories” ehk pilvelood. Siggi sõnul maalis ta seeria esimese töö juba mitukümmend aastat tagasi veel Islandil elades ning see on rännanud koos temaga Hollandi kaudu Eestisse. Nüüd on ta aga kätte võtnud ja seeriat täiendanud. Lisaks näeb galeriis Siggi suureformaadilisi joonistusi tema kunstnikutee algusest.

Galerii teises ruumis on välja pandud Liivia Leškini akrüülmaalid. Moekunstnikuna endale nime teinud Leškin on nüüd avastanud enda jaoks maalikunsti ja tema väljapanek, mida punase uksega galeriis näha saab, kannab pealkirja “Valge aeg”.

Kodumaja kõrval olevad endised piimapoe laoruumid ostsid Leškin ja Siggi mõni aasta tagasi ateljeeks ning soojemal ajal võibki kunstnikepaari leida seal tööd tegemas. Juba kolmandat suve avavad aga Leškin oma ateljee ka kunstihuvilistele.

Ateljee on avatud reedest pühapäevani kl 12-16.

Fotod Arvo Tarmula