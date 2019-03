Haapsalu volikogu otsustas õhtukooli sulgeda

Haapsalu volikogu võttis vastu otsuse sulgeda 31. augustist Haapsalu täiskasvanute gümnaasium ja liita see Haapsalu kutsehariduskeskusega.

Haapsalu aselinnapea Liina Põllu sõnul oli taoline mõte neil juba aastal 2016. Plaani kohaselt asub täiskasvanute gümnaasium tööle kutsekooli haruna. „Nad õpivad riikliku õppekava alusel, mitte kutseõppega koos,“ ütles Põld.

Sellegi poolest saavad õpilased valida valikaineid teisest harust ehk omandada samaaegselt nii kesk- kui ka kutseharidus. Haapsalu täiskasvanute gümnaasiumi õppealajuhataja Knud Jesseni sõnul on nende koolis olnud üksikuid näiteid, kus kutsekooliõpilane soovib ka nende koolis õppida. Koolide suure vahemaa ja tunniaegade tõttu on keskhariduse omandamine õppuril siiski pooleli jäänud. „Nendel oleks lihtsam olnud, kui me oleksime samas majas olnud,“ ütles Jessen.

Samuti toob Danilov välja, et 10-15 aasta pärast on erialase hariduseta raske hakkama saada ja nii on koole liites võimalik täiskasvanud õppijatel läbida ka kutsekooli kursuseid.

Põllu sõnul ei oleks mõtet kooli sulgemist aasta võrra edasi lükata, sest aasta pärast oldaks täpselt samade küsimuste ja murede ees. „Me ei näe põhjust viivitada,“ ütles Põld, kelle meelest on viis kuud piisavalt pikk aeg.

Põllu sõnul tegeleb haridusministeerium sellega, et täiskasvanute gümnaasiumis poolelijääva projektiga „Teisel ringil targaks” saaks jätkata ka kutsekoolis. „See on vabariigi esimene näide, kus täiskasvanuõpe läheb üle kutsekooli. Ministeeriumi huvi, et see õnnestuks, on suur,“ lisas ka Danilov.

Seetõttu on ta ka kindel, et ministeerium kohandab projekti ka täiskasvanuõppele, mis tegutseb kutsekoolis.

Plaanis on täiskasvanute gümnaasiumist üle võtta kõik õpetajad, oma töökoha kaotavad koristaja ja raamatukoguhoidja, sest need on kutsekoolis juba olemas. Haapsalu täiskasvanutegümnaasiumis on kuus õpetaja ametikohta ja osalise koormusega töötab 11 õpetajat.

Täiskasvanute gümnaasiumis õpib 68 õpilast, neist tänavu on lõpetamas 12 õpilast. Õhtukoolis õpinguid alustavatest õpilastest jõuavad Jesseni sõnul lõpetamiseni pisut vähem kui pooled. Seejuures võib kooli läbimine aega võtta ka kuus või seitse aastat.