Tallinna maantee elanikud naudivad vaikust

Tallinna maantee rekonstrueerimine on kindlasti nii mõnelgi selle tänava elanikul harja punaseks ajanud, kuid palju on ka neid, keda tee-ehitus ei häiri ning kes naudivad hoopis seda, et transiitliiklus nende värava tagant läbi ei vura.

“Ei, meid see küll ei sega,” ütles Tallinna mnt 11 maja vundamendi soojustamist jälgiv majaomanik Valdo. “Pärast saame uhkema ja parema tee. Igal juhul. Meie oleme rahul.”

Oma aias oma alõtšasid ja aprikoosipuud kärpiv Olga kinnitas, et teeehitajaile tal etteheiteid pole, sest autoga on nende pere teeremondi ajal alati kenasti koju pääsenud.

“Teate mis, mulle see praegune olukord lausa meeldib, sest kuigi ma elan suure tänava ääres, on meil nii hea ja rahulik. Võikski nii jääda,” võttis perenaine asja naerdes kokku.

Ehitusjärgus tänaval takseeris toimetamist kepi najale nõjatuv vanahärra.

“Ei ole mingit muret, ma tulin meestega lihtsalt juttu ajama,” ütles Heino Raidma. “Elan seal selles sinises majas, osutas mees kepiga kodumaja suunas. “Hetkel ei sega ei sega üldse. Autosid ei ole, kõik on rahulik, mingit probleemi ei ole.”

“Mul naine ütleb ikka, et kuradi hea oleks, kui nii jääkski,” naeris vanahärra.

“Oma sinisesse majja pääsen ligi. Mul on mehed tee sisse teinud. Mina saan ligi, pole mingit probleemi,” lausus Raidma.

“Aga siin mul tuttav, nemad elavad Tallinnas, käivad Haapsalus harva, vaat nemad küll ei saa sisse, kõrge serv,” osutas Raidma oma tuttava maja sissesõidu suunas. Ligemale poole meetri kõrgusest astmest ei pääse autoga parima tahtmisegagi üle.

“Ma sügisel ütlesin, et kuulge, mehed, ma tahan ikka autoga hoovi saada. Panid ka kohe koorma killustikku. Arvan, et kui siin oleks sama öeldud, oleks pandud ka,” viitas Raidma taas oma tuttava majale.

Seda, kas või mis Tallinna maantee ääres elavate majaomanike jaoks tööde lõppemisel paremaks läheb, Raidma öelda ei oska.

“Ma arvan, et tavalisele elanikule vist suurt ei muutu. Enne oli ka hea,” arutles Raidma. “Ma ei tea, mis tasemele see tänava pind jääb. Mida madalamale ta võetakse, seda laiemaks saab tee ju minna. Kui mina vanasti esimest korda Haapsalus käisin, siis oli siin munakivitee, siin all on see olemas. Kõige parem oleks, kui võetakse selle tasemeni. Ma ei tea, miks see tänav vene ajal meetri jagu kõrgemaks tõsteti. Ilmselt oli nii kõige lihstam teha.”

Enne remonti olnud suur häda sellega, et suure autoga ei pääsenud hoovi. “Kui puid tahtsid tuua, jäi auto kõhu peale kinni. Kallak oli nii äkiline,” lausus Raidma.

Raidma ütles, et ega ta tegelikult kogu aeg Haapsalus elagi. “Elan kahes kohas, Tallinnas ja Haapsalus,” nentis Raidma.

“Peab ütlema, et Haapsalus on talvel päris hea, rahulik elada,” tõdes Raidma. “Ja suvel on Tallinnas Nõmmel hea elada. Ka rahulik. Pensionäri jaoks on Haapsalu suvel liiga palju üritusi, lärmakas.”

“Jääks kogu aeg nii, küll on hea olla,” lausus vanahärra oma koduväravast sisse astudes.

Fotod: Urmas Lauri