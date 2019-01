Lähipäevil on tulemas valdavalt miinuskraadidega ilm

Ilmateenistuse prognoosi järgi on lähipäevil jätkumas valdavalt miinuskraadidega ilm. Pakane võib tuua teisipäeva õhtul teedele härmatist ja sellest tulenevalt ka libedust.

Ilmaprognoosi kohaselt õhtul pilvisus tiheneb ning saartelt algav lumesadu levib Lääne-Eestisse. Öösel sajab mitmel pool lund ning võib esineda tuisku. Tuulekiirus ulatub kuni 14 m/s.

Kolmapäeval (23. jaanuaril) laieneb üle Läänemere madalrõhulohk ning toob pisut pehmema ja niiskema õhumassi. Öösel sajab lund põhiliselt Lääne- ja Lõuna-Eestis, väiksem on võimalus Eesti kesk- ja kirdeosas. On pinnatuisku. Lõunakaare tuul tugevneb, puhanguid on rannikul 14 m/s. Õhutemperatuur on öö hakul saartel ja mandri läänerannikul kuni -5°C, mandri sisealadel -10..-15, Ida-Eestis kuni -21°C, hommikuks tõuseb. Päeval on siin-seal lumehooge, kohati teeb tuisku. Lääne-Eestis ja ka põhjarannikul võib sekka lörtsi tulla ja on jäiteoht. Puhub tugev lõuna- ja edelatuul, õhtul pöördub läänekaarde ja nõrgeneb. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis -3..+1°C, ida pool on -5..-10, õhtuks tõuseb -3..-7°C-ni.

Neljapäeval (24. jaanuaril) jääb Eesti nõrgeneva madalrõhuvööndi servaalale. Hooti sajab lund, päeva peale jääb sajuhooge harvemaks. Öö hakul puhub võrdlemisi tugev läänekaare tuul, hommikuks nõrgeneb ning päev on rahulik. Õhutemperatuur on öösel -1..-5, Lõuna-Eestis kuni -8..-9°C, päeval oluliselt ei muutu.

Reedel (25. jaanuaril) tugevneb aeglaselt tõusva õhurõhu foonil kõrgrõhkkonna mõju, aga kohatiste lumehoogude võimalus püsib. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, õhtul pöördub lõunakaarde. Õhutemperatuur on -1..-6, Pärnu-Rakvere joonest ida pool öösel kuni -10°C.

Laupäeval (26. jaanuaril) koondub kõrgrõhkkond Venemaale, samal ajal jõuab Taani lähistele uus madalrõhkkond ja selle surve Läänemere ümbrusele suureneb. Öö on veel rahulik, päev aga tugevneva lõuna- ja kagutuulega. Sajupilved veel meile ei ulatu. na surve. Õhutemperatuur on öösel saartel -5..-10, mandril -10..-15°C, päeval -6..-11°C.

Pühapäevaks (27. jaanuariks) jääb madalrõhkkond Taani lähistele toppama ja selle kirdeserv ulatub ikka üle Läänemere. Lumepilved lähenevad, aga kas jõuavad vaid Saaremaale ja Hiiumaale või ka mandrile ning kui kaugele – see vajab järgnevatel päevadel täpsustamist. Puhub tugev kagu- ja idatuul. Õhutemperatuur on öösel saartel -7..-12, mandril -13..-17, päeval -9..-14°C.

Esmaspäeval (28. jaanuaril) püsib Eesti läänepoolse madalrõhkkonna ja ida pool valitseva kõrgrõhkkonna piirimail. Õhuvool pöördub lõunakaarde ja toob niiskust, mis lumena alla tuleb. Puhub võrdlemisi tugev kagutuul. Õhutemperatuur on öö hakul saartel -5..-10, mandril -11..-16°C, hommikuks tõuseb, päeval -2..-7, ennelõunal Ida-Eestis -10°C ümber.

Kui teisipäeval (29. jaanuaril) läänepoolne madalrõhkkond ülekaalu saavutab, siis selle hõlmas tuleb meil pehme lumehoogude ja mõõduka lõunakaare tuulega talveilm.