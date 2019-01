Galerii: täna jõudis kohale Linnamäe lasteaia lisamoodul

Täna hommikul saabusid Linnamäele sealse lasteaia lisamooduli osad. Uues rühmas hakkavad lapsed käima 4. veebruarist.

„Viiest moodulist koosnev üks lasteaia rühm,” ütles tükkide kohta ehitusfirma Cramo moodulite osakonna juhataja Eero Leisna.

Üks moodul ehk tulevane koridor, mis hakkab ühendama uut rühma lasteaiaga, paigaldati juba möödunud nädalal. Täna paigaldati esimesena tehnoruumide moodul, mis kaalus ligikaudu kaheksa tonni. „Selles moodultükis on kõige rohkem seadmeid – vent-agregaat ja kaks WCd,” ütles Leisna.

Teised tükid kaaluvad u 4–5 tonni. Esimese tüki paigaldamine võtab kõige kauem aega, sest sinna tuleb sisse panna ka kütte- ja elektrikaablid. Kraanaga hoiti moodulit õhus ja ehitusmehed panid kaabliotsad alt poolt majja sisse. Teistesse moodulitesse paigaldatakse kütte- ja elektrikaablid majast seestpoolt. „Õhtuks on vihma- ja tuulekindel, soe veel ei ole ja elektrit ei ole,” ütles Leisna.

Justkui soojakutest kokku pandud moodulm hakkab seisma postvundamendil ehk puupakke meenutavatel alustel. „Nendega ei ole juhtunud midagi siiamaani,” ütles Leisna.

Uue rühma järele oli Linnamäe lasteaia direktori Marika Priki sõnul suur vajadus. Praeguse seisuga on lasteaja üldnimekirjas ootel 39 last. Nende hulgas on 11 last, kellele soovitakse lasteaiakohta tuleva aasta sügisest.

Uues 16kohalises rühmas hakkab tõenäoliselt 4. veebruarist käima 12 kahe- kuni nelja-aastast last. Praegu käib konkurss rühmaõpetajate leidmiseks.

Leisna ütles, et tahab tuleval teisipäeval rühma möbleerima hakata. Uues moodulrühmas renditakse kõik – nii moodul ise kui ka suurem rühmamööbel, näiteks lauad, toolid, sahtelvoodid ja ka rulood.

Priki sõnul sai valitud renditav moodulrühm, sest kui ühel hetkel vajadus lisarühma järele kaob, siis saab selle kergesti eemaldada. „Praegune prognoos näitab, et seda moodulit läheb vaja ikka aastateks,” ütles Prik.

Moodulid paigaldab ehitusseadmeid ja -masinaid rentiv ettevõte Cramo.

Uue rühma avamisega alustab lasteaias ka poole kohaga tööd muusikaõpetaja Anu Suik, kes töötab ka Martna koolis.

Arvo Tarmula fotod