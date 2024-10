Lääne-Nigula vallavalitsus otsib Linnamäe lasteaia projekteerijat, sest maja on tuubil täis ja põnnidel pole liikumisruumi.

„Ja katus on vaja korda saada. Katus on katki,“ märkis Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa. „Koos sellega on mõistlik paigaldada ventilatsioon. Suur hoone, palju lapsi, ventilatsioon on oluline.“