Haapsalu tarbijate ühistu on Läänemaa aasta tööandja

Eesti töötukassa tänas eelmise aasta parimaid tööandjaid ja koostööpartnereid ning kuulutas välja aasta alustava ettevõtja 2018.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel ütles tänuüritusel tunnustuse saajatele: „Koostöö ja usalduseta ei saa midagi tehtud. Te olete teinud rohkem, kui igapäevaselt peaksite.“

Alustav ettevõtja 2018 on Kaie Eisler, kes sai töötukassa alustava ettevõtja toetust 2017. aasta suvel ja lõi ettevõtte MiuMed OÜ. MiuMed valmistab lemmikloomadele operatsioonijärgseid veste ja särke.

Lisaks tänati iga maakonna parimat tööandjat ja koostööpartnerit.

Läänemaa aasta tööandja 2018 on Haapsalu tarbijate ühistu.

Haapsalu tarbijate ühistusse kuulub üheksa kauplust Lääne maakonnas, mis pakuvad tööd 140 inimesele. On töötajaid, kelle töövõime on vähenenud, töötajate seas on ka palju pensionieas inimesi. Ettevõte paneb oma personali koolitamisele ja töökeskkonnale suurt rõhku – seda, et tööandja oma töötajatest hoolib, näitab ka töötajate lojaalsus – kaadri voolavus on väike.

Läänemaa aasta koostööpartner 2018 on Ascare OÜ.

Ascare OÜ pakub töötukassa klientidele tööharjutuse võimalust – juhendatakse nii vähenenud töövõimega kui ka sotsiaalsete probleemidega töötukassa kliente. Inimeste paremale mõistmisele ja ühise keele leidmisele on kindlast kaasa aidanud ettevõtte juhi Ülle Karjase varasem töökogemus Läänemaa usaldustelefonis ja Läänemaa kriisiabikeskuses ning pikaaegne kogemus ohvriabi- ja nõustamisteenuste osutamisel.

Töötukassa tänas tööandjaid ja koostööpartnereid seitsmendat korda.