Taebla poe laiendus sai valmis

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 18

Reedel kuulutas Haapsalu tarbijate ühistu Taebla kauplusehoone renoveerimise lõppenuks ja uuendatud poe avatuks.

Juurdeehitusega sai Taebla pood peaaegu poole suurema müügisaali. Maja on saanud uue soojustuse ja uus on ka tehnoloogiline lahendus. Kogu seadmestiku, muuhulgas arvukate külmkappide poodi jõudmise ja töökorda sättimise eest hoolitsenud Lemmo Lattikas ASist Sisustusekspert ütles, et uus lahendus on tulevikku vaatav ja äärmiselt energiatõhus.

„Külmasüsteem on täiesti kaasaegne. Järgmisest aastast ei tohi enam külmaseadmetes kasutada freoongaase. Nendes külmikutes siin vastutab külma tootmise eest süsihappegaas ja need on oluliselt energiasäästlikumad,” ütles Lattikas. „Siin kasutatakse ära