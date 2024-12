Kaubamaja parklas kaob kella panemise kohustus

Haapsalu kaubamaja parklas korraldab tänasest senise Europargi asemel parkimist Snabb OÜ. „Uue süsteemi käimapanemine tähendab, et autojuhi jaoks ei muutu suurt midagi,” ütles Snabbi asutaja ja tegevjuht Kustas Kõiv.

Suurim muudatus on aga see, et enam ei pea poodi minnes autole panema parkimiskella. Snabb paigaldas kaubamaja fassaadile mitu numbrituvastuskaamerat, mis jälgivad parkla sissesõite. „Kui sisse sõitsite, siis see fikseeris är