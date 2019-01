Ratas: haapsallased tahavad raudteed

Laupäeval alustas Keskerakond Haapsalus oma välikampaaniat. Osales ka peaminister Jüri Ratas, kes käis Mulla tänava kortermajades ukselt uksele valimisreklaami jagamas.

Käisite paljude haapsallaste ukse taga. Mida nad teilt küsisid, kui avastasid, et valimisreklaami on jagamas peaminister?

Suhtumine oli positiivne. Ja meeldiv. Selle eest aitäh!

Paljud mainisid seda, et töökohad… Mainiti, et just noortel peaks olema võimalus luua oma kodu. Ja tulevikueema. Ja pensioni küsimus.

Ja päris mitmed mainisid positiivse algatusena seda tänase valitsuse ja riigikogu tegevust, et raudtee tuleb Turbani. Aga öeldi: see saab olla ainult esimene vaheetapp. Et raudtee peaks tulema ka Haapsaluni. Ma lisasin, et ma soovin, et järgmine valitsus otsustaks, et Haapsalust läheb raudtee läbi kuni Rohukülani. Arvati, et see, et ka Hiiu maakond võtta kaasa sellega, on õige mõte.

Kui te järgmine peaminister olete, siis teie peale võib loota, et tuleb selline otsus?

Mitte ainult loota vaid see on ka konkreetne samm. Me oleme teinud täna Turbani ja ma olen seda varem välja öelnud, ütlen ka täna selles intervjuus: ma toetan, et see raudtee ehitataks siit Haapsalust läbi kuni Rohukülani.