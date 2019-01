Eesti 200 nimekirja esikolmik Lääne-Eestis on Saaremaalt

Eile hilisõhtuks paika saanud Eesti 200 kandidaatide üldnimekirja eesotsas on erakonna juht Kristina Kallas, Postimehe endine peatoimetaja Lauri Hussar ja erakonna aseesimees Meelis Niinepuu.

Kristina Kallas on Eesti 200 esinumber Tallinna Kesklinnas, Pirital ja Lasnamäel ning Lauri Hussar Mustamäel ja Nõmmel.

Eesti 200 kinnitusel annavad nende nimekirjas tooni ettevõtjad, haridustöötajad, arstid, kultuuriinimesed ja teised oma valdkondades tunnustatud spetsialistid. Üle 40 protsendi kandidaatidest on naised, mis on seni avaldatud nimekirjadest oluliselt kõrgem.

„Lubasime uuenduslikku lähenemist ja seda, et toome valimistele välja oma ala parimad eksperdid, mitte pelgalt poliitilised kandidaadid,“ ütles Kristina Kallas.

Lisaks erakonna loomise juures aktiivselt tegutsenud inimestele võib nimekirjast välja tuua ettevõtja Keith Siilatsi, majandusteadlase Paul Tammerti, koolitaja Tiit Elenurme, endise vanglajuhi Olavi Israeli, haridustegelase Irene Käosaare, maletaja Ülar Lauki, filmiinimesed Arko Okki, Ülo Pikkovi ja Marianna Kaati.

Eesti 200 nimekirja puhul torkab silma, et perekondadest ja suguvõsadest on erakonna liikmeks astutud suurel kiirusel ja hulgakaupa. On hulga näiteid, kus liikmeks on astunud (täisealine) laps ja tema vanem või abikaasad.

Arvuliselt kõige rohkem, kokku viis, on Eesti 200-s inimesi, kes kannavad perekonnanime Taro. Alamäe, Niinepuu ja Altroffi nimelisi liikmeid on igaühte parteis neli.

Eesti 200 läheb valimistele täisnimekirjaga.

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa:

1. Koit Kelder – Saaremaa kohaliku elu aktivist ja Pöide pruulikoja omanik

2. Toomas Kasemaa – endine maavanem, reservohvitser.

3. Jaanika Roosman – ettevõtja.

Pärnumaa:

1. Kadri Tali – Eesti muusikamänedžer ja -produtsent

2. Janno Kuldkepp – õenduse üliõpilane

3. Sirje Niitra – vabakutseline ajakirjanik

Üldnimekiri

1. Kristina Kallas

2. Lauri Hussar

3. Meelis Niinepuu

4. Kadri Tali

5. Tiia Sihver

6. Ülo Pikkov

7. Liina Normet

8. Toomas Uibo

9. Taavi Toom

10. Grigore-Kalev Stoicescu

11. Igor Taro

12. Tiit Elenurm

13. Kristiina Tõnnisson

14. Marek Reinaas

15. Einar Visnapuu

16. Monika Salu

17. Nikita Lumijõe

18. Ahti Puur

19. Annes Naan

20. Ruslan Trochynskyi

21. Ando Kiviberg

22. Koit Kelder

23. Aleksandr Širokov

24. Terje Bachmann

25. Mart Sander

26. Jana Pavlenkova

27. Pirko Konsa

28. Kadri Haller-Kikkatalo

29. Joel Jesse

30. Kalle Kallas

31. Aleksei Jašin

32. Pille Tsopp-Pagan

33. Erik Vest

34. Aare Lapõnin

35. Jaak Laineste

36. Evelin Pärl

37. Marko Teiva

38. Toomas Kasemaa

39. Julia Rustamova

40. Siiri Lehtmets

41. Sirje Niitra

42. Krister Kallas

43. Jüri Käosaar

44. Jüri Lehtmets

45. Svetlana Skrebneva

46. Elmu Koppelmann

47. Toomas Pajula

48. Merlis Pajustik

49. Darja Berestova

50. Angelika Naris

51. Kadi Ploom

52. Karin Kaup-Lapõnin

53. Pavel Starkov

54. Madis Viise

55. Jaanika Roosman

56. Are Selge

57. Jüri-Ott Salm

58. Janno Kuldkepp

59. Marju Mäger

60. Ülle Pärl

61. Leino Mägi

62. Marianna Kaat

63. Margus Pärsik

64. Lauri Vaiksaar

65. Andres Ingerman

66. Henry Sinivee

67. Hilje Savolainen

68. Margot Roose

69. Lars Uus

70. Krista Sildoja

71. Sigrit Roosileht

72. Anu Uibo

73. Tiit Papp

74. Kaare Põder

75. Stanislav Tituško

76. Tiia Piirimees

77. Marek Karm

78. Marko Nummert

79. Mikk Mäesaar

80. Sandra Järv

81. Karin Jõks

82. Ave Talu

83. Maarika Kukk

84. Ivar Soone

85. Valeri Ivanov

86. Anne Kahru

87. Hillar Joon

88. Mihhail Derbnev

89. Toomas Tepomes

90. Ülle Kask

91. Piret Kürbis

92. Arko Okk

93. Ismail Mirzojev

94. Ahto Neidek

95. Herko Sunts

96. Martin Vahimets

97. Mati Tiimus

98. Hanno Püttsepp

99. Maarika Neilinn

100. Aleksandr Maiorov

101. Raivo Mererand

102. Elina Bratšun

103. Raul Alliksaar

104. Väino Uibo

105. Triin Sihver

106. Margit Lail

107. Andri Simo

108. Ahti Kallaste

109. Eduard Finagin

110. Jaak Raie

111. Kirill Avdejev

112. Jevgeni Korlevski

113. Nadezda Gretšnevkina

114. Katrin Jõgeva

115. Moonika Siruli

116. Karoliina Oona Ranne

117. Tatjana Jürgen

118. Tarmo Valgepea

119. Ronald Laarmaa

120. Tanel Tein

121. Epp Petrone

122. Keith Siilats

123. Tarmo Tamm

124. Priit Alamäe

125. Margus Tsahkna