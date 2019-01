Swedbanki paroolikaarte alates 1. veebruarist enam kasutada ei saa

Paroolikaarti internetipanka sisselogimiseks kasutab jätkuvalt arvestav hulk inimesi – üle 25 000. Viimase kuuga on alternatiivse autentimisvahendi kasutusele võtnud ca 15 000 Swedbanki klienti, aastaga on uuele lahendusele üle läinud umbes 150 000 inimest.

Swedbanki klienditeenuste divisjoni juhi Ede Raagmetsa sõnul on viimase kolme kuu jooksul paroolikaarti regulaarselt kasutanud 25 600 klienti. „Kuigi üleminek alternatiivsetele lahendustele on olnud viimasel ajal üsna tempokas, arvestades, et paroolikaardi sulgemise päevani on jäänud kõigest kaks nädalat, on see siiski piisavalt suur number.

Läheneb ka tulude deklareerimise aeg ning tasub meeles pidada, et sel aastal e-maksuametis paroolikaardi abil tulu deklareerida enam ei saa,“ ütles Raagmets ning lisas, et üheks põhjuseks, miks inimesed lükkavad uue lahenduse kasutusele võtmist edasi, on kindlasti harjumus. „Samas paljud kliendid on öelnud, et alles pärast uue autentimisvahendi kasutuselevõtmist on nad saanud aru, kui palju lihtsam ja mugavam see on. Usume, et enamus leiab endale aegsasti sobiva lahenduse. Kliente, kellel on keeruline otsustada ühe või teise alternatiivi kasuks, ootame Swedbanki esindustesse, kus meie nõustajad on hea nõuga abiks.“

Kõige sagedamini valitakse paroolikaardi asemele Smart-ID – 60% inimestest võtsid kasutusele just selle lahenduse, umbes kolmandik valis ID-kaardi ja 10% PIN-kalkulaatori või Mobiil-ID. „Smart-ID on tasuta ja rakenduse saab iseseisvalt oma nutiseadmesse alla laadida. Lahendus sobib ka algajale nutiseadme kasutajale. Kui Smart-ID-d ei õnnestu iseseisvalt või lähedaste abiga alla laadida, saab seda vormistada ka pangakontoris“, selgitas Raagmets.

Nendele, kes ei kasuta nutitelefoni, võib sobida ID-kaart, Mobiil-ID või PIN-kalkulaator. „See, et üsna paljud on hakanud paroolikaardi asemel kasutama ID-kaarti, ei ole üllatav. Valdaval enamusel on see olemas ja inimesed on hakanud seda laiemalt kasutama. Samuti on üheks võimaluseks Mobiil-ID, mida saavad kasutada ka nuputelefoni omanikud. Selle vormistamiseks tuleb pöörduda oma mobiilioperaatori poole. Viimaseks valikuks on PIN-kalkulaator. See on lihtne seade, mis loob automaatselt ühekordseid paroole. PIN-kalkulaatori saab osta pangaesindusest,“ sõnas Raagmets.