Piltuudis: Lihulas on valimisreklaam uutel kõrgustel

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) annab endast Lihulas erakonnalipuga märku.

„Lihulas on valimisreklaam uutele kõrgustele tõstetud,” nentis Lihula mees, kes märkas Tallinna mnt 69 majakesel lehvivat EKRE lippu.

„See on erahoov,” teadis EKRE ridades Pärnumaal riigikokku pürgiv Meelis Malk rääkida. „Mul on samasugune õues [Karusel] lehvimas. See on eraorganisatsiooni lipp, seda võib rahumeeli heisata.”

Lihulas Tallinna mnt 69 peab toidupoodikohaliku EKRE rakukese, Lääneranna osakonna juht Viktor Kruuse. „Pood on juba 12 aastat,” ütles Kruuse. „Sügisel kingiti [EKRE] lipp, nüüd tuli see ka masti tõsta. Lipu koht on ikka mastis.”

Kruuse sõnul on valimised tulemas ning lipp annab märku sellest, et EKRE on Lihulas olemas. „Valimised tulevad, rahvas meid ju toetab,” lausus Kruuse

Kruuse sõnul on talle eneselegi üllatuseks, et lipp nii popiks on osutunud. „Käivad siin pilti tegemas,” nentis Kruuse.