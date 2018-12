Lauri Vahtre: EKRE on toonud Eestisse islamistliku poliitkultuuri. Häbiväärne lugu!

Ajaloolane Lauri Vahtre kirjutab oma sotsiaalmeedia kontol, et ei suuda väljendamata jätta oma imetlusega seotud hämmingut, mis tekkis lugedes Marju Lauristini eile Lääne Elus ilmunud intervjuud.

„Selgub, et „Eesti suurim probleem“ on eesti meeste ei-tea-mis-sajandist pärit macholikkus. Ahsoo, või siis meie esiisad olid machod. Käisid aga öösiti reht peksmas ja olid machod. Läksid suurest macholikkusest Mahtra sõtta – see oli kahtlemata väga paha ja kahetsusväärne. Hoopis hull lugu – machodena läksid ka Vabadussõtta, selle asemel et olla korralikud mökud ja lasta kommunistidel ennast vaguralt Palermo massihaudadesse ajada,“ kirjutab ta.

„Teiseks selgub veel, et EKRE on toonud Eestisse islamistliku poliitkultuuri. Häbiväärne lugu! Islamistlikku poliitkultuuri tohivad Eestisse ju tuua ainult islamiäärmuslased ise, kas te seda ei tea, nurjatud? Needsamad, kelle Euroopasse tulvamist Marju Lauristini erakond ja selle sõsarerakonnad vihaselt taga nõuavad,“ kirjutab Vahtre.

Lühidalt: meie meeste asi on eidestuda ja lasta tõelistel ja õigetel islamistliku poliitikultuuri tutvustajatel Euroopa üle ujutada.