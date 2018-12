Neljapäeval tuleb kuni neli kraadi sooja

Lumega on mõneks ajaks ühel pool, neljapäevaks prognoosib ilmateenistus kohati kuni neli kraadi sooja, teedel valitseb jäiteoht.

Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Vastu hommikut aga pilvkate tiheneb ja saartel sajab veidi vihma. Kohati on udu ja jäidet. Öö hakul puhub loodetuul 3-9, rannikul puhanguti kuni 12 m/s, pärast keskööd nõrgeneb läänekaare tuul, mis puhub 1-6 m/s. Õhutemperatuur langeb vahemikku -3 kuni -8 kraadi, saartel ja läänerannikul on vahemikus -2 kuni +2 kraadi.

Päeval on pilves ilm. Lääne-Eestis sajab veidi vihma, sekka lörtsi. Mitmel pool on udu ja jäidet. Hommikupoolikul puhub läänekaare tuul 1-6, pärastlõunal lõuna- ja edelatuul 3-9 m/s, õhtul pöördub tuul saartel ja läänerannikul loodesse. Õhutemperatuur on vahemikus -3 kuni +2 kraadi, saartel tuleb kuni neli kraadi sooja.