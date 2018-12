Lund on rohkem Eestimaa servades

Kõige rohkem on jõululaupäeval lund Eesti kirde, kagu ja edelaosas.

Kõige paksem on lumi Kagu-Eestis Tuulemäel, seal on lund 24 cm. Kirde-Eestis Tudus on lund 24 ning Edela-Eestis Uue-Lõvel 18 cm.

Põhja-Läänemaal on lund 8 cm. Lõuna-Läänemaa rannikul Virtsu piirkonans on lund 12 cm. Kõige vähem on lund Saaremaal Sõrve poolsaarel (5 cm) ja Hiiumaal Kõpu poolsaarel, kus on lund 4 cm. Ruhnu saarel on lund vaid 3 cm.

Esmaspäev, jõululaupäev (24. detsember) jätkub ilusa talvise ilmaga. Madalrõhkkond kaugeneb ja selle järel sajab öösel aeg-ajalt lund. Päeval jäävad sajuhood harvemaks ja nõrgemaks. Tuul puhub põhjakaarest, on sisemaal võrdlemisi nõrk, põhjarannikul ja saartel ulatub puhanguti 13 m/s, õhtul rahuneb. Õhutemperatuur on öösel -3..-8°C, päeval -1..-6°C, jõuluõhtul võib -10°C lähedale langeda.

TÄHELEPANU! Jõulupühade ajal on aga ilm väga muutlik ja teedel suur libeduseoht!

Teisipäeval, jõulu esimesel pühal (25. detsembril) liigub aktiivne madalrõhkkond Skandinaavia põhjatippu ja selle serva mööda jõuab Läänemere äärde pehmem õhumass, lisandub niiskust ja ilm läheb lääne pool sulale. Öösel on laiguti veel selgemaid laike ja ilm suurema sajuta. Edela- ja lõunatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel -4..-9, öö hakul kohati kuni -13°C, hommikuks tõuseb. Hommikuks pilvisus tiheneb ning saartele ja looderannikule jõuab lume- ja lörtsisadu. Päeval laieneb sadu üle Mandri-Eesti. Võib tuisata. Kohati tuleb sekka ka vihma, jäiteoht on suur eelkõige Lääne- ja õhtul ka Kesk-Eestis! Väiksem on saju võimalus Kagu-Eestis, aga seal võib pinnatuisku olla. Puhub tugev edelatuul, õhtul saartest alates pöördub läände ja loodesse. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis -2..+2, Kesk- ja Ida-Eestis -2..-7°C-ni.

Kolmapäeva (26. detsembri) öösel ulatub madalrõhkkonna serv veel Eesti kohale. Sajuhooge tuleb lume ja lörtsina, kohati võib sekka ka vihma poetada. Päevaks eemaldub madalrõhkkond Karjala kohale ja pilvisus hõreneb ning ilm on sajuta. Puhub tugev lääne- ja loodetuul. Õhutemperatuur on öösel -1..+4, öö hakul Kagu-Eestis -2..-5, päeval -2..+3°C.

Neljapäeva (27. detsembri) öö ja ennelõuna on suurema sajuta. Päeval liigub uus madalrõhkkond Skandinaavia põhjatippu ning selle lörtsi- ja vihmasadu jõuab lõuna paiku saartele, õhtuks läänerannikule. Õhutemperatuur on öösel -3..-8, saarte rannikul 0 ümber, päeval -1..+2, mandri sisealadel 0..-5°C.

Reedel (28. detsemberil) jääb Eesti madalrõhuala servaalale ning aeg-ajalt sajab lörtsi ja vihma, ida pool ka lund. Tuul pöördub päeval lõunakaarest läände ja loodesse ning tugevneb. Õhutemperatuur on öösel Lääne-Eestis -1..+2, Kesk- ja Ida-Eestis -2..-7, päeval 0..+3, Ida-Eestis -1..-4°C.