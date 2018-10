Läänemaa Turismi veebirakendus sai turismiteo konkursil kolmanda koha

Hiiumaal peetud Lääne-Eesti turismikonverentsil kuulutati välja Lääne-Eesti parimad turismiarendajad ja turismiteod. Läänemaa Turismi veebirakendus “Suvi Haapsalus” sai turismiteo kategoorias kolmanda koha.

Mõlemas kategoorias esitati kokku 18 kandidaati, kelle seast valis žürii Lääne-Eesti parimaks turismiarendajaks Lottemaa Teemapark OÜ ja turismiteoks Viirelaiu majakavahi puhkekompleksi arendamise.

Veebirakenduse “Suvi Haapsalus” kohta ütles Läänemaa Turismi tegevjuht Annika Mändla, et sel aastal otsustati trükis “Kaks nädalat Haapsalus” välja andmata jätta ja selle asemel koguda suveürituste info veebirkandusse.

Mändla selgitas, et veebi peamine eelis trükise ees oli see, et infot sai lihtsasti lisada ja muuta. „Muidu oli ikka nii, et midagi lisandus või muutus kellaaeg, aga trükis oli juba trükitud. Meie eesmärk oli koostada võimalikult õige sündmuste kava,” rääkis ta.

Teise eelisena nimetas Mändla, et kui trükis oli välja läinud, siis hakkas see oma elu elama ja puudus ülevaade kui palju inimesi seda tegelikult kasutas. Veebis on aga võimalik kasutatavust mõõta.

“Esimese aasta kohta on tulemused superhead,” kiitis Mändla. “Suvi Haapsalus” lehel käis suve jooksul üle 10 000 individuaalse külastaja. Üks külastaja käis lehel keskmiselt kaks korda ja oli lehel 2 minutit ja 7 sekundit. 89% kasutajatest olid eestlased, 5,4% soomlased. Kolm neljandikku külastajatest olid naised ja kõige rohkem vaatas sündmuste infot 25-34aastased inimesed. 52% lehe külastajatest tegi seda mobiiltelefonis, 41% arvutis, 7% tahvelarvutis.

Mändla ütles, et kuna kasutajate tagasiside on olnud hea, on algselt ainult suveks mõeldud veebirakendus avada ka muul ajal aastas. Veebrakenduse tegi Läänemaa Turismile Peeter Särg.

Lääne-Eesti parimad turismiarendaja ja turismiteo eesmärk on tõsta Lääne-Eesti kui turismipiirkonna mainet ning tunnustada ja motiveerida turismiorganisatsioone. Esile soovitakse tõsta jooksval aastal eriliselt silma paistnud inimesi, organisatsioone, tegusid, projekte, mis suurendavad oluliselt regiooni tuntust ja külastajate arvu.

Tänavused finalistid olid:

Parim Turismiarendaja 2018:

I koht –Lottemaa Teemapark OÜ

II koht –Festival „Augustiunetus – kunstide öö“

III koht –Pärnu Muusikafestival

Parim Turismitegu 2018:

I koht –Viirelaiu majakavahi puhkekompleksi arendamine

II koht –Pärnumaa Maitsete Aasta

III koht –Läänemaa Turism veebirakendus „Suvi Haapsalus“