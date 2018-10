Täna näeb Haapsalus venekeelset teatrit

Täna õhtul Haapsalu kultuurikeskuse lavale tulevale venekeelsele tükile „Abielumehe armuseiklused” on ligi pool teatrisaali on välja müüdud.

Haapsalu kultuurikeskuse direktori Gülnar Murumäe sõnul pole Haapsalus juba ammu venekeelset teatrit olnud. „Minu meelest on see tore katsetus. Kui see etendus tuli, mõtlesime, et vaatame, kuidas läheb,” rääkis ta. Täna hommikuks oli müüdud ligi 200 pileti ja selle üle oli Murumägi rõõmus: „Mul on hea meel, et asi toimis, sest meil on venekeelse sihtgrupini on raske jõuda.”

Murumäe sõnul oli teatri vahendamisel ja reklaami tegemisel suur abi vene kultuuriseltsist Bõliina, kes venekeelses kogukonnas infot jagas.

Tüki „Abieumehe armuseiklused” on lavale toonud Sillamäel tegutsev International Culture Center Intercont OÜ ja lavastas selle Leonid Toporov. Tegemist on lüürilise komöödiaga, mida trupp on mänginud nii Eestis, Soomes, Rootsis kui ka Lätis. Haapsalust lähebki näiteseltskond edasi Lätti.