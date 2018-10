LÜGi muusikali piletid jõudsid müügile

Haapsalu eestikeelse gümnaasiumihariduse 100. sünnipäevaks lavale toodava muusikali „100 aastat koolielu” piletid tulid kolmapäeval müügile.

Sel aastal etendatakse muusikali kolmel korral. Juba praegu saab pileti osta 6. ja 7. detsembri etendusele, vilistlaste kokkutuleku ehk 8. detsembri etenduse piletid tulevad müügile 1. novembril. Piletid on müügil ainult Piletilevis.

Muusikali lavastaja Kai Tarmula ütles, et vilistlased on oodatud just 8. detsembri etendusele, sest siis on tegemist aktus-muusikaliga ja oodata on ka üllatusi. „Need kes teatrisaali ei mahu, saavad 5eurose piletiga etendust vaadata rõdusaalis ekraanilt,” rääkis ta.

Lavastuse, millesse on põimitud Haapsalu eestikeelse gümnaasiumihariduse saja aasta igast kümnendist üks lugu, libreto autor on Anneli Aken. Laval on 31 Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilast ja vilistlasbänd Antti Kammiste juhtimisel.

Tarmula sõnul käib praegu lavastuse lihvimine, et pooleteise kuu pärast publiku ette astuda.