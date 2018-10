Valdur Laid Haapsalus: maksuameti usaldusväärsus on kõrgem kui kirikul

Eile Läänemaa ettevõtjate tänuõhtul esinenud maksuameti juht Valdur Laidi sõnul on Eesti inimeste usaldus maksuameti vastu tunduvalt kõrgem kui enamuses Euroopa Liidu riikides.

Maksuameti juhi kutsus tänuõhtule ettevõtjate palvel ürituse korraldanud sihtasutus Läänemaa. Laid tutvustas ettevõtjatele maksuameti köögipoolt ja põhimõtteid, millest lähtudes ameti tegutseb.

„Meie eesmärk on see, et inimestel oleks lihtne makse maksta ja seda tehtaks vabatahtlikult ning tunnetaksid, et see on õiglane. Me püüame ettevõtjatele heaks partneriks olla,“ rõhutas Laid.

Ta lisas, et arusaadavalt tõuseb iga inimese vererõhk, kui ta saab telefonikõne ja teatatakse, et helistajaks on maksuametnik. Aastatega on aga MTA muutunud ja koos sellega ka kuvand – repressiivorganist ettevõtjate partneriks, kelle roll on toimetada võimalikult nähtamatult ja ettevõtjaid võimalikult vähe segada.

„Ma olen ise erasektoris olnud ja seepärast tean väga hästi, et ettevõtjal on tunduvalt olulisemaid probleeme, kui muretseda selle pärast, kas maksud on kõik õigesti makstud,“ selgitas Laid.

Vastutasuks tahavad ettevõtjad ja kõik maksumaksjad kindlustunnet, et nende tasutud maksuraha kasutatakse korrektselt ja õigesti. „Ilma teieta, ettevõtjad, ilma teie tasutud maksudeta poleks midagi olemas, mille najal kogu Eesti riik püsib. Meie teame, et raha ei tule seinast ega riigieelarvest, vaid ettevõtjatelt,“ ütles Laid.

Maksuameti juht tutvustas ka uuringut, millest selgus, et MTA usaldusväärsus Eesti inimeste seas on 100 palli skaalal üle 80.

„Meie Lääne kolleegid ikka imestavad selle üle, kuidas oleme saavutanud selle, et maksuameti usaldusväärsus on poole kõrgem kui kirikul,“ rääkis Laid.