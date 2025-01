e-MTAS saab tutvuda maamaksu prognoosiga

Kuula artiklit, 4 minutit ja 14 sekundit 0:00 / 4:14

Maksu- ja Tolliameti (MTA) e-teenuste keskkonnas e-MTA on tänasest avatud 2025. aasta maamaksu personaalne prognoosikuva, mis võimaldab tutvuda esialgsete andmete põhjal arvutatud maamaksukohustuse suurusega. Esialgsetel andmetel tuleb tänavu maamaksu tasuda 375 000 inimesel.

Võrreldes 2024. aastaga on umbes 22 000 uut maaomanikku ja ligi 21 000 sellist maaomanikku, kelle varasem maksukohustus on jäänud alla 5 euro ja seetõttu neile maksuteadet varem väljastatud pole.

Selleks, et maksuteade ei tuleks veebruaris üllatusena, kutsub MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp kõiki maaomanikke üles oma andmetega e-MTAs tutvuma. „Maamaksu prognoosikuva eesmärk on anda inimestele teada, milliseks nende 2025. aasta maamaksukohustus hinnanguliselt kujuneb. Lõpliku maksukohustuse arvutame ja maksuteated väljastame veebruari esimesel nädalal ja hiljemalt 15. veebruariks,“ ütles MTA teenusejuht Riita Parksepp.

E-teenuste keskkonda e-MTA sisse logides näete oma prognoositavat 2025. aasta maamaksusummat, kui valite Maksud > Maamaks > Maamaksuteated ja maa andmed. Katastriüksuste lõikes näete prognoositud maamaksusummasid, kui valite Maksud > Maamaks > Maamaksu prognoos.

Maamaksu arvutamise alus on maa väärtus. Maamaksu arvutamiseks korrutatakse maa väärtus maksumääraga, saadud summast lahutatakse kaitsemehhanism ja maksuvabastused ning -soodustused.

Nn kaitsemehhanism on maamaksu tõusu piirmäär, mis on kehtestatud maamaksu järsu tõusu vältimiseks. Kaitsemehhanismi rakendatakse siis, kui katastriüksuse maamaksusumma enne maksuvabastusi ja -soodustusi on eelmise perioodi maksuvabastuste ja -soodustusteta maamaksusummast üle 50 protsendi suurem.

Maamaks saab suureneda igal aastal senikaua, kuni see jõuab maa maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksusummani. 2025. aastal ei suurene katastriüksuse maamaks omanikule eelmise aastaga võrreldes rohkem kui 50 protsenti või 20 eurot juhul, kui ei rakendu maksuvabastused või -soodustused. Kui 50 protsenti on vähem kui 20 eurot, suurendatakse maamaksusummat 20 euro võrra. Kui katastriüksusel on maksuvabastusi või -soodustusi, võib 2025. aastal tasumisele kuuluv maamaks erineda eelmisest aastast rohkem kui 50 protsenti või 20 eurot.

2025. aasta maamaksu määrade vahemikud on elamumaale ja maatulundusmaa õuemaa kõlvikule 0,1–1%, maatulundusmaale 0,1–0,5% ning muu sihtotstarbega maale 0,1–2% maa maksustamishinnast aastas. Maksumäärad kehtestavad kohalikud omavalitsused. Kohalike omavalitsuste 2025. aastaks kehtestatud maksumäärad leiab MTA kodulehelt.

Maatüki andmeid saab kontrollida Maakatastris, omanikuandmeid kinnistusraamatus. Juhul kui prognoosikuvast või katastriandmetest ilmneb, et maksu arvutamise aluseks olevaid maa väärtuse andmeid tuleb parandada, palume võtta ühendust Maa- ja Ruumiametiga e-aadressil info@maaruum.ee.

MTA palub inimestel ka oma e-MTAsse märgitud kontaktandmed üle vaadata. „See on vajalik selleks, et saaksime inimesi maamaksuteate väljastamisest teavitada e-kirja või tekstisõnumiga. Juhul, kui meil maksumaksja e-posti aadressi ega mobiiltelefoninumbrit ei ole, saadame maksuteate paberil tavapostiga,“ selgitas MTA maamaksu teenusejuht Riita Parksepp.

Maamaks on riiklik maks, millega maksustatakse Eestis kogu maa. Maksumäärad kehtestavad kohalikud omavalitsused. Maamaks laekub täies ulatuses kohaliku omavalitsuse eelarvesse. Loe 2025. aasta maamaksu kohta lähemalt MTA kodulehelt.